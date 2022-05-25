Коллаборанты на Запорожье заговорили о вхождении в состав России

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов заявил, что область якобы желает быть частью России.

Источник: коллаборант, так называемый "представитель местной администрации" Владимир Рогов, которого цитируют пропагандистские "РИА Новости"

Детали: Рогов заявил, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России "после полного освобождения от украинских националистов".

Дословно: "Будущее у Запорожской области может быть только одно – оно должно быть в составе России, должно стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет".

Справка. В настоящее время часть Запорожской области оккупирована россиянами.

Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР". В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".

Что предшествовало: Две недели назад назначенные оккупантами так называемые власти Херсонской военно-гражданской администрации заявили, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ.

ВИДЕО ДНЯ

У Путина на это заявили, что Херсонщина должна войти в РФ "так же легитимно, как Крым".