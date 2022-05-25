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Украинский боец ​​сбил второй за месяц российский самолет в Запорожской области

Елена РощинаСреда, 25 мая 2022, 08:01
Украинский боец ​​сбил второй за месяц российский самолет в Запорожской области
Иллюстрация Нацгвардии

23 мая в Запорожской области военнослужащий Национальной гвардии Украины сбил второй за месяц российский самолет – штурмовик Су-25.

Источник: Национальная гвардия Украины

Дословно: "Два точных выстрела – минус два вражеских самолета.

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23 мая во время выполнения боевых задач в Запорожской области военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу. Точным выстрелом нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик оккупантов Су-25 "Грач".

Детали: В Нацгвардии добавили, что "своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец ​​сохранил жизни многих наших соотечественников".

Напомним: 21 апреля сообщалось, что подразделение ПВО Нацгвардии в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет К-52 "Аллигатор".

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По состоянию на 24 мая, за три месяца войны, украинские бойцы уничтожили в общей сложности 205 вражеских самолетов, 170 вертолетов, 480 беспилотников.

Темы: Запорожская областьвойна
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