Ситуація в областях: росіяни завдали ракетного авіаудару по Сумщині, ведуться бої у Лимані

Російські війська завдали ракетних ударів по Сумській області, Кривому Рогу та Запоріжжю, вранці 25 травня окупанти почали наступ на Сєвєродонецьк Луганської області, тривають бої у Лимані Донецької області.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8:00 25 травня

Деталі: У Сумській області був артобстріл з території Росії та ракетний авіаудар з літака, який не перетинав державний кордон, – запуск був з території ворога. Постраждали близько 20 будинків мирних мешканців Краснопілля та ЛЕП. Половина селища лишається без електроенергії. Поранених, за попередніми даними, немає.

Наслідки російських ударів по Краснопіллю Сумської області Фото з Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького

На Дніпропетровщині ворог завдав три ракетних удари по Кривому Рогу і влучив у промислове підприємство – воно має сильні руйнування. Інформація про постраждалих уточнюється. Також росіяни знову обстріляли Широківську та Апостолівську громади, що на межі з Херсонщиною. Апостолове частково без світла. Люди не постраждали.

Запорізька область: зранку російські війська запустили чотири крилаті ракету по Запоріжжю. Одну з них збила протиповітряна оборона. На даний час на місці події працюють відповідні служби і обстежують уражену територію.

Харківщина: в Харкові ніч минула з поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області внаслідок обстрілів четверо поранених (м. Дергачі – 1 особа; Ізюмський район: с. Савинці та с. Шевченкове – 3 особи). У Дергачах 1 людина загинула.

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У Луганській області тривають жорстокі бої за Сєвєродонецьк, росіяни постійно стріляють з мінометів. Зруйновані 2 будинки в Сєвєродонецьку, по 4 – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по 3 – у Золотому та Тошківці, по 2 – в Катеринівці та Нирковому, 1 – в Гірському. Зранку за підтримки артилерії російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк. За добу в області – 6 загиблих, 8 поранених цивільних.

У Донецькій області ситуація гостра, але контрольована ЗСУ. Є ускладнення на Лиманському напрямку ­­– бої вже точаться у самому Лимані. Авдіївку та лінію фронту навколо міста росіяни обстрілювали всю ніч, було багато "прильотів", які спричинили пожежі. Попри вкрай тяжкі обстріли й атаки, тримаються Вугледар, Мар'їнка і Красногорівка. За добу в області ­– 12 загиблих, 10 поранених цивільних.

На Миколаївщині ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада. Пошкоджень і потерпілих немає, обстріли були за межами населених пунктів. Вночі ворог також обстріляв Миколаїв з РСЗВ "Смерч". Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється.

Внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. Постраждалих немає. Також були обстріли в с. Лимани Галицинівської громади. Данні щодо постраждалих уточнюються. Удень та вночі обстрілювали Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Внаслідок обстрілу Шевченківської громади відбулося загоряння приватної автівки.

У Херсонській області окупанти продовжують активні бойові дії. Минулої доби на території області було багато вибухів, обстрілів та зафіксовано декілька вертольотів і винищувачів. Після вибухів у другій половині дня стався збій у роботі мобільних операторів, весь день вони працювали з перебоями.

Стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишнього Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.

Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.