Ситуация в областях: россияне нанесли ракетный авиаудар по Сумщине, ведутся бои в Лимане

Российские войска нанесли ракетные удары по Сумской области, Кривому Рогу и Запорожью, утром 25 мая оккупанты начали наступление на Северодонецк Луганской области, продолжаются бои в Лимане Донецкой области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8:00 25 мая

Детали: В Сумской области был артобстрел с территории России и ракетный авиаудар с самолета, не пересекавшего государственную границу – запуск был с территории врага. Пострадали около 20 домов мирных жителей Краснополья и ЛЭП. Половина поселка остается без электроэнергии. Раненых, по предварительным данным, нет.

Последствия российских ударов по Краснополью Сумской области Фото из Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого

На Днепропетровщине враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу и попал в промышленное предприятие – у него сильные разрушения. Информация о пострадавших уточняется. Также россияне снова обстреляли Широковскую и Апостоловскую общины на границе с Херсонской областью. Апостолово частично без света. Люди не пострадали.

Запорожская область: утром российские войска запустили четыре крылатых ракеты по Запорожью. Одну из них сбила противовоздушная оборона. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы и обследуют территорию.

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Харьковщина: в Харькове ночь прошла с единичными обстрелами, пострадавших нет. В течение суток по области в результате обстрелов четверо раненых (г. Дергачи – 1 человек; Изюмский район: с. Савинцы и с. Шевченково – 3 человека). В Дергачах 1 человек погиб.

В Луганской области продолжаются жестокие бои за Северодонецк, россияне постоянно стреляют из минометов. Разрушены 2 дома в Северодонецке, по 4 – в Новодружеске, Врубовке и Камышевасе, по 3 – в Золотом и Тошковке, по 2 – в Екатериновке и Нирковом, 1 – в Горском. Утром при поддержке артиллерии российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк. За сутки в области – 6 погибших, 8 раненых гражданских.

В Донецкой области ситуация острая, но контролируемая ВСУ. Есть осложнения на Лиманском направлении – бои уже идут в самом Лимане. Авдеевку и линию фронта вокруг города россияне обстреливали всю ночь, было много "прилетов", повлекших за собой пожары. Несмотря на очень тяжелые обстрелы и атаки, держатся Угледар, Марьинка и Красногоровка. За сутки в области – 12 погибших, 10 раненых гражданских.

В Николаевской области вечером и ночью снова от обстрелов страдала Широковская община. Повреждений и потерпевших нет, обстрелы были за пределами населенных пунктов. Ночью враг также обстрелял Николаев из РСЗО "Смерч". Информация о поврежденных объектах и ​​пострадавших уточняется.

В результате обстрела пгт Первомайское разрушены жилые дома и гражданские гаражи. Пострадавших нет. Также были обстрелы в с. Лиманы Галицыновской общины. Данные о пострадавших уточняются. Днем и ночью обстреливали Березнеговатскую общину. По предварительной информации, потерпевших и повреждений нет. В результате обстрела Шевченковской общины произошло возгорание частного автомобиля.

В Херсонской области оккупанты продолжают активные боевые действия. За прошедшие сутки на территории области было много взрывов, обстрелов и зафиксировано несколько вертолетов и истребителей. После взрывов во второй половине дня случился сбой в работе мобильных операторов, весь день они работали с перебоями.

Стабильно тяжелая ситуация в оккупированных населенных пунктах бывшего Высокопольского, Великоалександровского, Нововоронцовского и Белозерского районов.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.