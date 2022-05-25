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Луганщина залишилась без газу – Гайдай

Ірина БалачукСереда, 25 травня 2022, 11:42
Фото pixabay.com

Російські окупанти обстріляли останню газорозподільну станцію на Луганщині, у результаті вся область залишилась без газу.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Зупинено роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині, відтепер область повністю без блакитного палива, травмовано працівника цієї ГРС".

Деталі: Голова ОВА нагадав, що станом на 24 травня на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

Але через російський обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції – ГТС припинила роботу, а працівник, який здійснював регулювання автоматики, отримав акубаротравму.

Гайдай додав, що як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Також відсутнє централізоване водопостачання – воду для потреб населення розвозять рятувальники.

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Теми: Луганська областьвійнагаз
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