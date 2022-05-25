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Луганщина осталась без газа – Гайдай

Ирина БалачукСреда, 25 мая 2022, 11:42
Фото pixabay.com

Российские оккупанты обстреляли последнюю газораспределительную станцию ​​на Луганщине, в результате чего вся область осталась без газа.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Остановлена ​​работа последней газораспределительной станции на Луганщине, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС".

Детали: Глава ОВА напомнил, что по состоянию на 24 мая в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.

Но из-за российского обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции – ГТС прекратила работу, а работник, осуществлявший регулирование автоматики, получил акубаротравму.

Гайдай добавил, что по-прежнему область остается полностью обесточенной. Также отсутствует централизованное водоснабжение – воду для нужд населения развозят спасатели.

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Темы: Луганская областьвойнагаз
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