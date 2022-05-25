Луганщина осталась без газа – Гайдай
Российские оккупанты обстреляли последнюю газораспределительную станцию на Луганщине, в результате чего вся область осталась без газа.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Остановлена работа последней газораспределительной станции на Луганщине, теперь область полностью без голубого топлива, травмирован работник этой ГРС".
Детали: Глава ОВА напомнил, что по состоянию на 24 мая в Луганской области с газом оставались 36 тысяч абонентов в трех населенных пунктах, а остатков голубого топлива в магистральных трубах хватило бы на полтора месяца.
Но из-за российского обстрела в районе последней уцелевшей газораспределительной станции – ГТС прекратила работу, а работник, осуществлявший регулирование автоматики, получил акубаротравму.
Гайдай добавил, что по-прежнему область остается полностью обесточенной. Также отсутствует централизованное водоснабжение – воду для нужд населения развозят спасатели.
Предыстория:
- 16 мая глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что запасов газа в Луганской области осталось на 2 месяца.