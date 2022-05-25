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Гайдай: Траса Лисичанськ – Бахмут не перекрита, доступ до Луганщини є

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 14:33
Гайдай: Траса Лисичанськ – Бахмут не перекрита, доступ до Луганщини є
Траса Лисичанськ - Бахмут, фото з Телеграма Сергія Гайдая

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай запевнив, що російські військові не перекрили трасу Лисичанськ – Бахмут і не відрізали Луганську область від решти України.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Луганщина не відрізана! Траса "Лисичанськ-Бахмут" не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є.

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Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя". Це не відповідає дійсності.

Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі. Станом на 13 годину пересування дорогою можливе".

Деталі: Гайдай обурився заголовками у деяких ЗМІ. За його словами, писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. 

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Голова ОВА закликав не поширювати припущення, а вірити тільки офіційним джерелам інформації.

"Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел?", – обурився Гайдай.

Цьому передувало: Напередодні, 24 травня, Сергій Гайдай повідомив, що траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, там уже діють диверсанти РФ.

За його словами, росіяни наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно, Сєвєродонецьк "закидали авіабомбами" – і він "ледь живий".

Із квітня російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. 25 травня Генштаб ЗСУ констатував, що триває наступ у напрямку Сєвєродонецька.

Теми: Луганська областьвійнадорогиокупація
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