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Гайдай: Трасса Лисичанск – Бахмут не перекрыта, доступ к Луганщине есть

Елена РощинаСреда, 25 мая 2022, 14:33
Гайдай: Трасса Лисичанск – Бахмут не перекрыта, доступ к Луганщине есть
Трасса Лисичанск - Бахмут, фото из Телеграмма Сергея Гайдая

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заверил, что российские военные не перекрыли трассу Лисичанск – Бахмут и не отрезали Луганскую область от остальной Украины.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Луганщина не отрезана! Трасса "Лисичанск-Бахмут" не перекрыта. Доступ к Лисичанску и Северодонецку есть.

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После обеда СМИ начали распространять новость о том, что оккупанты якобы отрезали "дорогу жизни". Это не соответствует действительности.

Дорога простреливается, но мы сегодня уже смогли завезти гуманитарные грузы. По состоянию на 13 часов передвижение по дороге возможно".

Детали: Гайдай возмутился заголовками в некоторых СМИ. По его словам, писать "Россияне перерезали сообщение по трассе Лисичанск-Бахмут. Луганщина в котле?" безответственно и манипулятивно.

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Глава ОВА призвал не распространять предположения, а верить только официальным источникам информации.

"Думали ли Вы о том, что будет с родными защитников, которые обороняют Луганщину, и родственниками оставшихся в области, когда они это прочитают? Какой котел?", – возмутился Гайдай.

Этому предшествовало: Накануне, 24 мая, Сергей Гайдай сообщил, что трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается, там уже действуют диверсанты РФ.

По его словам, россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, Северодонецк "забросали авиабомбами" – и он "едва живой".

С апреля российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. 25 мая Генштаб ВСУ констатировал, что идет наступление в направлении Северодонецка.

Темы: Луганская областьвойнадорогиоккупация
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