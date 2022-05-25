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Росія використала 60% високоточної зброї – ГУР МО

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 15:36
отрк "іскандер-м" у білорусі. фото ілюстративне: getty images

За даними української військової розвідки, російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння.

Джерело: заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

Пряма мова Скібіцького: "За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деяким видам, навіть і більше – 70%.

Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав.

Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося 2 чи 4 ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль. 

Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні".

Деталі: Скібіцький додав, що в перші два місяці широкомасштабного вторгнення Росія завдавала хаотичних ударів високоточними ракетами.

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Він переконаний, що Росія наразі не має достатніх потужностей для швидкого поповнення витрачених запасів високоточного озброєння. Через запроваджені економічні санкції з боку західних країн, російська промисловість не може дістати необхідну кількість імпортних складових для оснащення високоточних ракет.

Передісторія: 

  • Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявляла 9 травня, що в Росії ще вдосталь запасів складових для оснащення ракет, і потужностей для їх масштабного виготовлення.
  • Наприкінці квітня Маляр заявляла, що Росія запустила по Україні понад 1300 ракет.

Теми: РосіязброярозвідкаМіноборони
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