Росія використала 60% високоточної зброї – ГУР МО

За даними української військової розвідки, російські окупанти вже використали понад 60% запасів високоточного озброєння.

Джерело: заступник очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький

Пряма мова Скібіцького: "За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то використано вже близько 60 відсотків запасів. По деяким видам, навіть і більше – 70%.

Реклама:

Є відповідні нормативні вимоги по тому пороговому рівню, який необхідно тримати в військах, і по тих же самих "Іскандерах" цей пороговий рівень майже настав.

Вони змінили тактику застосування такого озброєння. Якщо раніше по об’єкту застосовувалося 2 чи 4 ракети, то зараз чітко обирається об’єкт, ціль, це від 8 до 12 ракет різного формату. Або балістичні, або крилаті ракети наземного, або морського, повітряного базування, для того, щоб бути готовим вразити цю ціль.

Ми бачимо зміни, і ми розуміємо, що ресурс високоточного озброєння, високоточних боєприпасів у РФ на граничному рівні".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Скібіцький додав, що в перші два місяці широкомасштабного вторгнення Росія завдавала хаотичних ударів високоточними ракетами.

Він переконаний, що Росія наразі не має достатніх потужностей для швидкого поповнення витрачених запасів високоточного озброєння. Через запроваджені економічні санкції з боку західних країн, російська промисловість не може дістати необхідну кількість імпортних складових для оснащення високоточних ракет.

Передісторія: