Россия использовала 60% высокоточного оружия – ГУР МО

По данным украинской военной разведки, российские оккупанты уже использовали более 60% запасов высокоточного вооружения.

Источник: заместитель главы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий

Прямая речь Скибицкого: "По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60 процентов запасов. По некоторым видам, даже больше – 70%.

Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках, и по тем же "Искандерам" этот пороговый уровень почти наступил.

Они изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось 2 или 4 ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель, это от 8 до 12 ракет разного формата. Либо баллистические, либо крылатые ракеты наземного, либо морского, воздушного базирования, для того, чтоб быть готовым поразить эту цель.

Мы видим изменения, и мы понимаем, что ресурс высокоточного вооружения, высокоточные боеприпасы в РФ на предельном уровне".

Детали: Скибицкий добавил, что в первые два месяца широкомасштабного вторжения Россия наносила хаотические удары высокоточными ракетами.

ВИДЕО ДНЯ

Он убежден, что у России пока нет достаточных мощностей для быстрого пополнения израсходованных запасов высокоточного вооружения. Из-за введенных экономических санкций со стороны западных стран, российская промышленность не может получить необходимое количество импортных комплектующих для оснащения высокоточных ракет.

Предыстория: