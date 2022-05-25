Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські бомбардувальники вишукують позиції української ППО – Міноборони

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 16:23
Російські бомбардувальники вишукують позиції української ППО – Міноборони
російський бомбардувальник ту-95 в небі. фото ілюстративне: getty images

Російське військове командування активізувало застосування дальніх і стратегічних бомбардувальників для виявлення українських систем протиповітряної оборони.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова Мотузяника: "Агресор веде інтенсивний вогонь вздовж лінії бойового зіткнення та в глибині оборони українських військ у Луганській та Донецькій областях. Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової та армійської авіації для підтримки свого наземного наступу.

Реклама:

Триває залучення дальніх та стратегічних бомбардувальників для викриття систем ППО ЗСУ та визначення нових рубежів пуску крилатих ракет по території нашої держави. 

За даними Головного управління розвідки МОУ, екіпажі російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95/160 з повітряного простору над акваторією Азовського та Каспійського морів, а також Ростовської області відпрацювали умовні пуски крилатих ракет".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Учора 24 травня Міністерство оборони повідомляло, що російська армія готується до довготривалої війни за південні й східні області України.
  • Міністерство оборони Британії повідомляло, що Росія зазнала за три місяці війни проти України таких же втрат, яких зазнала радянська армія в Афганістані за 9 років війни 1979-1989 років.

Теми: Міноборонивійнаавіарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Міноборони
Керівник нової агенції тилового забезпечення армії: Мова не лише про тендери без корупції
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Резніков вірить, що може забрати у польського постачальника-боржника або гроші, або снаряди
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: