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Російські бомбардувальники вишукують позиції української ППО – Міноборони

Денис КарловськийСереда, 25 травня 2022, 16:23
російський бомбардувальник ту-95 в небі. фото ілюстративне: getty images

Російське військове командування активізувало застосування дальніх і стратегічних бомбардувальників для виявлення українських систем протиповітряної оборони.

Джерело: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ"

Пряма мова Мотузяника: "Агресор веде інтенсивний вогонь вздовж лінії бойового зіткнення та в глибині оборони українських військ у Луганській та Донецькій областях. Противник активізував застосування авіаційної компоненти, передусім штурмової та армійської авіації для підтримки свого наземного наступу.

Триває залучення дальніх та стратегічних бомбардувальників для викриття систем ППО ЗСУ та визначення нових рубежів пуску крилатих ракет по території нашої держави. 

За даними Головного управління розвідки МОУ, екіпажі російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95/160 з повітряного простору над акваторією Азовського та Каспійського морів, а також Ростовської області відпрацювали умовні пуски крилатих ракет".

Передісторія: 

  • Учора 24 травня Міністерство оборони повідомляло, що російська армія готується до довготривалої війни за південні й східні області України.
  • Міністерство оборони Британії повідомляло, що Росія зазнала за три місяці війни проти України таких же втрат, яких зазнала радянська армія в Афганістані за 9 років війни 1979-1989 років.

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Теми: Міноборонивійнаавіарозвідка
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