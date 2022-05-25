Российские бомбардировщики вычисляют позиции украинской ПВО – Минобороны

Российское военное командование активизировало применение дальних и стратегических бомбардировщиков для выявления украинских систем противовоздушной обороны.

Источник: пресс-секретарь Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ"

Прямая речь Мотузяника: "Агрессор ведет интенсивный огонь вдоль линии боевого столкновения и в глубине обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях. Противник активизировал применение авиационной компоненты, прежде всего, штурмовой и армейской авиации для поддержания своего наземного наступления.

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Продолжается привлечение дальних и стратегических бомбардировщиков для разоблачения систем ПВО ВСУ и определения новых рубежей запуска крылатых ракет по территории нашего государства.

По данным Главного управления разведки МОУ, экипажи российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-95/160 из воздушного пространства над акваторией Азовского и Каспийского морей, а также Ростовской области отработали условные пуски крылатых ракет".

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