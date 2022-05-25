Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Британії відкинули ідею послаблення санкцій в обмін на коридор для експорту врожаю з України

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 17:56

Міністр оборони Британії Бен Воллес відкинув ідею послаблення санкцій в обмін на зняття російської блокади українських портів для експорту врожаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

На зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес Воллес сказав, що Росія повинна "вчинити правильно".

Реклама:

Натомість він привітав пропозицію іншим чорноморським країнам, таким як Туреччина, супроводжувати українські зернові партії.

Україна очікує, що цьогорічний урожай складе близько 70% від минулорічного врожаю, оскільки деякі поля зараз під контролем Росії або заміновані.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. 

Теми: Велика БританіясанкціїРосіясільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Велика Британія
ЗМІ: Воллес спровокував дипломатичний скандал із США через вертольоти
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: