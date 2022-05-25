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У Британії відкинули ідею послаблення санкцій в обмін на коридор для експорту врожаю з України

"Європейська правда"Середа, 25 травня 2022, 17:56

Міністр оборони Британії Бен Воллес відкинув ідею послаблення санкцій в обмін на зняття російської блокади українських портів для експорту врожаю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

На зустрічі зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес Воллес сказав, що Росія повинна "вчинити правильно".

Натомість він привітав пропозицію іншим чорноморським країнам, таким як Туреччина, супроводжувати українські зернові партії.

Україна очікує, що цьогорічний урожай складе близько 70% від минулорічного врожаю, оскільки деякі поля зараз під контролем Росії або заміновані.

Нагадаємо, 25 травня в МЗС РФ заявили, що готові були би надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море - в обмін на зняття санкцій та "розмінування Україною" акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій. 

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Теми: Велика БританіясанкціїРосіясільське господарство
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