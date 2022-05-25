В Британии отвергли идею ослабления санкций в обмен на коридор для экспорта урожая из Украины

Министр обороны Британии Бен Уоллес отверг идею ослабления санкций в обмен на снятие российской блокады с украинских портов для экспорта урожая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

На встрече со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес Уоллес сказал, что Россия должна "поступить правильно".

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В то же время он приветствовал предложение другим черноморским странам, таким как Турция, сопровождать партии украинского зерна.

Украина ожидает, что урожай этого года составит около 70% от прошлогоднего уровня, поскольку некоторые поля сейчас под контролем России или заминированы.

Напомним, 25 мая в МИД РФ заявили, что готовы были бы предоставить гуманитарный коридор для экспорта украинского урожая через Черное море - в обмен на снятие санкций и "разминирование Украиной" акватории Черного моря, которую в первый месяц полномасштабного вторжения заминировала сама Россия.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не поддаваться на шантаж России о "коридоре" для украинского урожая в обмен на снятие санкций.