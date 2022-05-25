В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним"

МЗС України засуджує указ президента РФ, який змушує мешканців тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати громадянства РФ.

Джерело: МЗС у Facebook

Дослівно: "Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків".

Деталі: Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію.

Українські дипломати вимагають негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту.

Також в МЗС закликали міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню.

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