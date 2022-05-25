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В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним"

Альона Мазуренко Середа, 25 травня 2022, 18:58
В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти нікчемним

МЗС України засуджує указ президента РФ, який змушує мешканців тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати громадянства РФ.

Джерело: МЗС у Facebook

Дослівно: "Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права.

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Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків".

Деталі: Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію.

Українські дипломати вимагають негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту.

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Також в МЗС закликали міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо: 

  • 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
  • Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.

Теми: громадянствоРосіяПутінМЗС
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