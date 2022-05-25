В Україні вважають указ Путіна про російські паспорти "нікчемним"
МЗС України засуджує указ президента РФ, який змушує мешканців тимчасово захоплених російською армією територій в Херсонській та Запорізькій областях набувати громадянства РФ.
Джерело: МЗС у Facebook
Дослівно: "Незаконна паспортизація на Херсонщині та Запоріжжі, так само як і в Криму та на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей, є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, норм та принципів міжнародного гуманітарного права.
Указ президента Росії є юридично нікчемним та не матиме правових наслідків".
Деталі: Україна закликає міжнародне співтовариство зупинити Росію.
Українські дипломати вимагають негайно ухвалити шостий пакет санкцій ЄС, який включатиме ембарго на російську нафту.
Також в МЗС закликали міжнародних партнерів прискорити ухвалення рішень про подальше надання Україні озброєння, насамперед реактивних систем залпового вогню.
Нагадаємо:
- 25 травня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
- Окупаційна влада заявила, що всі жителі Херсонської області матимуть право на отримання російського громадянства, також на окупованій території збираються повернути герб часів Російської імперії.