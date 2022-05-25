В Украине считают указ Путина о российских паспортах "ничтожным"

МИД Украины осуждает указ президента РФ, заставляющий жителей временно захваченных российской армией территорий в Херсонской и Запорожской областях получать гражданство РФ.

Источник: МИД в Facebook

Дословно: "Незаконная паспортизация в Херсонской и Запорожье, равно как и в Крыму и на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей, является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, норм и принципов международного гуманитарного права.

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Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий".

Детали: Украина призывает международное сообщество остановить Россию.

Украинские дипломаты требуют немедленно принять шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на российскую нефть.

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Также в МИД призвали международных партнеров ускорить принятие решений о дальнейшем предоставлении Украине вооружения, в первую очередь, реактивных систем залпового огня.

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