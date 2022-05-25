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Українські винищувачі збили 2 крилаті російські ракети

Валентина РоманенкоСереда, 25 травня 2022, 23:23

25 травня окупанти продовжили обстрілювати територію України крилатими ракетами, дві з них вполювали українські винищувачі.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною.

Близько 20-ї години із території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку.

Дві крилаті ракети вдалося перехопити та знищити винищувачами Повітряних сил Збройних сил України".

Деталі: Водночас ударна авіація України вкотре завдала удару по позиціях окупаційних військ. Цього разу було уражено ротно-тактичну групу: знищено живу силу та близько десяти одиниць легкої броньованої техніки.

Крім того, протиповітряна оборона Сухопутних військ та зенітні ракетні війська Повітряних Сил збивають 5 БпЛА типу "Орлан-10".

ВІДЕО ДНЯ

Тож за добу знищено:

- 5 БпЛА ("Орлан-10");

- 2 крилаті ракети;

- 10 од. легкої броньованої техніки.  

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