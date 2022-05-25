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Украинские истребители сбили 2 крылатых российских ракеты

Валентина РоманенкоСреда, 25 мая 2022, 23:23

25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами, две из них были уничтожены украинскими истребителями.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Дословно: "Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной.

Около 20 часов с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления.

Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями Воздушных сил Вооруженных сил Украины".

Детали: В то же время ударная авиация Украины в очередной раз нанесла удар по позициям оккупационных войск. На этот раз была поражена ротно-тактическая группа: уничтожена живая сила и около десяти единиц легкой бронированной техники.

Кроме того, противовоздушная оборона Сухопутных войск и зенитные ракетные войска Воздушных сил сбивают 5 БпЛА типа "Орлан-10".

ВИДЕО ДНЯ

За сутки уничтожено:

- 5 БпЛА ("Орлан-10");

- 2 крылатые ракеты;

- 10 ед. легкой бронированной техники.   

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Темы: война
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