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Ізраїль не дозволив передати Україні протитанкові ракети Spike – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 26 травня 2022, 00:20
фото: Getty Images

Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією.

Джерело: Axios із посиланням на американських та ізраїльських чиновників

Деталі: Видання зазначає, що питання постачання зброї є однією з останніх політичних розбіжностей між США та Ізраїлем, коли йдеться про війну.

Як пише Axios, під тиском адміністрації Джо Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли Росія почала своє вторгнення. Але досі не поставляє в Україну сучасного озброєння.

Зазначається, що високопоставлений керівник з Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем, щоб обговорити співпрацю у галузі безпеки між країнами.

За словами представників США та Ізраїлю, Каль зустрівся з Ешелем і розповів про зусилля адміністрації Байдена підштовхнути країни до постачання зброї Україні та запитав, чи дозволить Ізраїль Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike.

Видання повідомляє, що Ешель відхилив запит, відповівши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну зброю.

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Передісторія: 

  • Глава МЗС окупантів Сергій Лавров заявив, що Адольф Гітлер мав єврейську кров, а найзатятіші антисеміти, як правило, євреї. Ізраїль обурився такими заявами.
  • Потім МЗС Росії звинуватив уряд Ізраїлю у підтримці "неонацистського режиму" України.
  • Міністр оборони Ізраїлю 20 квітня санкціонував постачання шоломів і жилетів українським рятувальним службам на тлі російської агресії. Таким чином Ізраїль вперше з початку повномасштабної війни передасть Україні оборонну допомогу.
  • На початку травня повідомлялося, що політичні та військові чиновники в Ізраїлі схиляються до постачання оборонної військової допомоги Україні.

Теми: ІзраїльНімеччинаСШАзброя
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