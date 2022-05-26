Ізраїль не дозволив передати Україні протитанкові ракети Spike – ЗМІ

Ізраїль відхилив прохання Штатів дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими технологією і ліцензією.

Джерело: Axios із посиланням на американських та ізраїльських чиновників

Деталі: Видання зазначає, що питання постачання зброї є однією з останніх політичних розбіжностей між США та Ізраїлем, коли йдеться про війну.

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Як пише Axios, під тиском адміністрації Джо Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви і поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли Росія почала своє вторгнення. Але досі не поставляє в Україну сучасного озброєння.

Зазначається, що високопоставлений керівник з Міноборони Ізраїлю Амір Ешель два тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США з питань політики Коліном Калем, щоб обговорити співпрацю у галузі безпеки між країнами.

За словами представників США та Ізраїлю, Каль зустрівся з Ешелем і розповів про зусилля адміністрації Байдена підштовхнути країни до постачання зброї Україні та запитав, чи дозволить Ізраїль Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike.

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Видання повідомляє, що Ешель відхилив запит, відповівши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну зброю.

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