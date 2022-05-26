Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike – СМИ
Израиль отклонил просьбу Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии.
Источник: Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников
Детали: Издание отмечает, что вопрос поставки оружия является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне.
Как пишет Axios, под давлением администрации Джо Байден Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда Россия начала вторжение. Но до сих пор не поставляет в Украину современное вооружение.
Отмечается, что высокопоставленный руководитель Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.
По словам представителей США и Израиля, Каль встретился с Эшелем и рассказал об усилиях администрации Байдена подтолкнуть страны к поставке оружия Украине и спросил, позволит ли Израиль Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.
Издание сообщает, что Эшель отклонил запрос, ответив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.
Что предшествовало:
- Глава МИД оккупантов Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.
- Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" Украины.
- Министр обороны Израиля 20 апреля санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине оборонную помощь.
- Ранее сообщалось, что политические и военные чиновники в Израиле склоняются к поставке оборонной военной помощи в Украину.