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Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 00:20
Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike – СМИ
фото: Getty Images

Израиль отклонил просьбу Штатов разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, производимые в Германии по израильским технологиям и лицензии.

Источник: Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников

Детали: Издание отмечает, что вопрос поставки оружия является одним из последних политических разногласий между США и Израилем, когда речь идет о войне.

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Как пишет Axios, под давлением администрации Джо Байден Израиль скорректировал свою политику в отношении Москвы и постепенно занял более проукраинскую позицию, чем когда Россия начала  вторжение. Но до сих пор не поставляет в Украину современное вооружение.

Отмечается, что высокопоставленный руководитель Минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны США по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между странами.

По словам представителей США и Израиля, Каль встретился с Эшелем и рассказал об усилиях администрации Байдена подтолкнуть страны к поставке оружия Украине и спросил, позволит ли Израиль Германии передать Украине противотанковые ракеты Spike.

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Издание сообщает, что Эшель отклонил запрос, ответив Калю, что Израиль будет поставлять Украине только нелетальное оружие.

Что предшествовало:

  • Глава МИД оккупантов Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль был возмущен такими заявлениями.
  • Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" Украины.
  • Министр обороны Израиля 20 апреля санкционировал поставки шлемов и жилетов украинским спасательным службам на фоне российской агрессии. Таким образом, Израиль впервые с начала полномасштабной войны передаст Украине оборонную помощь.
  • Ранее сообщалось, что политические и военные чиновники в Израиле склоняются к поставке оборонной военной помощи в Украину.

Темы: ИзраильГерманияСШАоружие
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