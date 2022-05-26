США закликають проголосувати за нові санкції проти Північної Кореї

Сполучені Штати ініціюють голосування "найближчими днями" за резолюцію ООН, яка посилить санкції проти Північної Кореї через відновлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Джерело: АР, Reuters

Деталі: Reuters із посиланням на представника США повідомляє, що голосування відбудеться, хоча Китай і Росія висловили свою незгоду.

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Оголошення про голосування за майбутній проєкт відбулося на тлі того, що Північна Корея випустила три ракети в середу, в тому числі одну, яка вважається її найбільшою міжконтинентальною балістичною ракетою, після того, як президент США Джо Байден завершив поїздку в Азію. Це був найновіший, 17 запуск ракет КНДР цього року.

Цей проєкт "ще більше обмежить здатність Північної Кореї просувати свої незаконні програми ЗМУ (зброї масового знищення) і балістичних ракет, він спростить впровадження санкцій і ще більше полегшить доставку гуманітарної допомоги тим, хто її потребує", — сказав американський чиновник.

Проєкт резолюції, на який посилається Reuters, включає розширення заборони на запуски балістичних і крилатих ракет, а також "будь-яких інших систем, здатних доставляти ядерну зброю".

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Північна Корея потрапила під санкції ООН у 2006 році, які Рада Безпеки постійно й одноголосно посилювала протягом багатьох років, намагаючись припинити фінансування створення ядерної зброї і балістичних ракет Пхеньяна.

Востаннє РБ посилювала санкції проти Пхеньяну в 2017 році.

Передісторія:

У березні КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "нового типу" Hwasong-17, запуском керував лідер КНДР Кім Чен Ин.

У квітні Північна Корея заявила проведення успішних випробувань, які "значно покращить тактичні ядерні можливості".

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.