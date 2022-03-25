Північна Корея успішно випробувала "ракету-монстра" – ЗМІ

Північна Корея випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "нового типу" Hwasong-17, запуском керував лідер КНДР Кім Чен Ин.

Джерело: AFP із посиланням на державну корейську агенцію KCNA

Деталі: "Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто керував випробувальним запуском міжконтинентальної балістичної ракети "нового типу" в країні, щоб посилити її ядерне стримування проти американських "імперіалістів", - йдеться у повідомленні KCNA.

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Запущена в четвер ракета подолала найбільший шлях у висоту і дальність, ніж будь-яка попередня МБР.

Hwasong-17 — гігантська МБР, вперше представлена в жовтні 2020 року і яку аналітики назвали "ракетою-монстром". Раніше вона ніколи не мала успішних випробувань, і запуск викликав обурення сусідів Пхеньяну та Сполучених Штатів.

Державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких Кім, одягнений у чорну шкіряну куртку і сонцезахисні окуляри, ходить перед великою ракетою, що перевозиться на 11-вісному транспортері.

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"Ракета, запущена в міжнародному аеропорту Пхеньяна, піднялася на максимальну висоту 6248,5 км і пролетіла відстань 1090 км за 4052 секунди, перш ніж точно влучити в заздалегідь задану точку у відкритих водах" Японського моря, повідомляє KCNA.

Ракета приземлилася в японських територіальних водах, що викликало обурення Токіо, проте KCNA заявила, що запуск був здійснений "у вертикальному режимі з огляду на безпеку сусідніх країн".

Сеул, Вашингтон і глава ООН Антоніу Гутерріш засудили запуск як "явне порушення" резолюцій Ради Безпеки, тоді як Японія заявила, що це загрожує "миру та безпеці" в регіоні.

KCNA заявила, що успішний випробувальний запуск Hwasong-17 означає, що Північна Корея готова до довготривалої конфронтації зі Сполученими Штатами.

Передісторія:

Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.

КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.

Південна Корея заявила, що Північна Корея випустила " невідомий снаряд" в четвер вранці (за місцевим часом), і це вже шосте зафіксоване випробування зброї цього року.

Нагадаємо: Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.