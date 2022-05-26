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США призывают проголосовать за новые санкции против Северной Кореи

Ольга ГлущенкоЧетверг, 26 мая 2022, 02:58
фото: Getty Images

Соединенные Штаты инициируют голосование "в ближайшие дни" за резолюцию ООН, которая усилит санкции против Северной Кореи из-за возобновления запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Источник: АР, Reuters

Детали: Reuters со ссылкой на представителя США сообщает, что голосование состоится, хотя Китай и Россия выразили свое несогласие.

Объявление о голосовании за будущий проект состоялось на фоне того, что Северная Корея выпустила три ракеты в среду, в том числе одну, считающуюся ее самой крупной межконтинентальной баллистической ракетой, после того, как президент США Джо Байден завершил поездку в Азию. Это был самый новый, 17 запуск ракет КНДР в этом году.

Этот проект "еще больше ограничит способность Северной Кореи продвигать свои незаконные программы ОМУ (оружия массового уничтожения) и баллистических ракет, он упростит внедрение санкций и еще больше облегчит доставку гуманитарной помощи нуждающимся", — сказал американский чиновник.

Проект резолюции, на который ссылается Reuters, включает расширение запрета на запуски баллистических и крылатых ракет, а также любых других систем, способных доставлять ядерное оружие.

Северная Корея попала под санкции ООН в 2006 году, которые Совет Безопасности постоянно и единогласно усиливал в течение многих лет, пытаясь прекратить финансирование ядерного оружия и баллистических ракет Пхеньяна.

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В последний раз СБ усиливала санкции против Пхеньяна в 2017 году.

Предыстория:

  • В марте Северная Корея опробовала межконтинентальную баллистическую ракету "нового типа" Hwasong-17, запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ин.
  • В апреле КНДР заявила о проведении успешных испытаний, которые "значительно улучшат тактические ядерные возможности".

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.

Темы: СШАООНСеверная Кореясанкции
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