Окупанти ОРДЛО проведуть "референдум" про вступ до РФ, якщо захоплять весь Донбас

Бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" у разі окупації усієї території Донецької та Луганської областей захочуть провести "референдум" про вступ до складу Росії.

Джерело: ватажок бойовиків Денис Пушилін у коментарі кремлівському виданню "РИА Новости"

Пряма мова Пушилина: "Підсумки референдуму такого цілком очевидні, цілком зрозумілі.

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Але підходити до них уже у практичній площині буде доцільно після того, як ми вийдемо на конституційні кордони "Донецької та Луганської народних республік".

Всьому свій час".

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Нагадаємо: РосЗМІ писали, що на травень росіяни готували "референдуми" про анексію Донбасу.