У травні росіяни готують "референдуми" про анексію Донбасу – росЗМІ

Джерела російських журналістів у Кремлі твердять, що в середині травня російські спецслужби готують "референдуми" про "приєднання" так званих формувань "ДНР" і "ЛНР" до складу Росії, після чого готують подібний сценарій на Херсонщині.

Джерело: Meduza з посиланням на три неназваних чиновника в Кремлі

Деталі: Джерела російських журналістів підтвердили, що в середині травня російська влада готує приєднання незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" через організацію сфальсифікованих "референдумів".. Двоє з них також назвали ймовірні дати проведення – 14 і 15 травня.

Співрозмовники видання натякнули, що Росія хоче здійснити анексію в "історичних" межах так званих "ДНР" і "ЛНР" – тобто в адміністративних межах Донецької і Луганської областей. Водночас українська армія наразі контролює чималу частину Донбасу.

Чиновники Кремля пояснили журналістам, що "референдуми" планували організувати раніше – наприкінці квітня, але ці плани зірвали невдачі наступу російських військ на Донбасі.

Крім того, в цей проміжок часу можуть провести також і "референдум" про відокремлення захоплених територій Херсонської областей і проголошення їхньої "незалежності" від України під назвою "ХНР".

Водночас, за словами цих чиновників, співробітники адміністрації президента РФ виступають проти анексії, за їхніми словами, "депресивних регіонів", однак це нібито є особистим побажанням "найвищого керівництва", тобто президента РФ Володимира Путіна.

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Також Путін нібито позбавив повноважень заступника голови своєї адміністрації Дмитра Козака, який раніше був неформальним "куратором української тематики", зокрема організовував діяльність ватажків російських незаконних формувань на Донбасі. Козак упав у неласку Путіна через, мовляв, невдачі війни.

ФСБ готує "політруків", які будуть здійснювати нагляд і контроль за окупаційними адміністраціями на захоплені території Донбасу та південних областей. Крім того, ці агенти російських спецслужб повинні будуть придушувати опір місцевого населення.

Проте, за словами джерел журналістів, наразі небагато охочих на ці посади, бо оплату пропонують таку саму, яка й була до повномасштабного вторгнення – на рівні 300 тис. російських рублів щомісяця (близько 118 тис. грн).

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