Оккупанты ОРДЛО проведут "референдум" о вступлении в РФ, если захватят весь Донбасс
Четверг, 26 мая 2022, 10:41
Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" в случае оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей захотят провести "референдум" о вступлении в состав России.
Источник: главарь боевиков Денис Пушилин в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"
Прямая речь Пушилина: "Итоги референдума такого вполне очевидны, вполне понятны.
Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы "Донецкой и Луганской народных республик".
Всему свое время".
Напомним: РосСМИ писали, что на май россияне готовили "референдумы" об аннексии Донбасса.
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