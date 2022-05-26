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Оккупанты ОРДЛО проведут "референдум" о вступлении в РФ, если захватят весь Донбасс

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 10:41
Оккупанты ОРДЛО проведут референдум о вступлении в РФ, если захватят весь Донбасс
ДЕНИС ПУШИЛИН, AFP VIA GETTY IMAGES

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" в случае оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей захотят провести "референдум" о вступлении в состав России.

Источник: главарь боевиков Денис Пушилин в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Пушилина: "Итоги референдума такого вполне очевидны, вполне понятны.

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Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы "Донецкой и Луганской народных республик".

Всему свое время".

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Напомним: РосСМИ писали, что на май россияне готовили "референдумы" об аннексии Донбасса.

Темы: ОРДЛОоккупациявойнаРосcия
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