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Оккупанты ОРДЛО проведут "референдум" о вступлении в РФ, если захватят весь Донбасс

Роман ПетренкоЧетверг, 26 мая 2022, 10:41
ДЕНИС ПУШИЛИН, AFP VIA GETTY IMAGES

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" в случае оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей захотят провести "референдум" о вступлении в состав России.

Источник: главарь боевиков Денис Пушилин в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Пушилина: "Итоги референдума такого вполне очевидны, вполне понятны.

Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы "Донецкой и Луганской народных республик".

Всему свое время".

Напомним: РосСМИ писали, что на май россияне готовили "референдумы" об аннексии Донбасса.

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Темы: ОРДЛОоккупациявойнаРосcия
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