Оккупанты ОРДЛО проведут "референдум" о вступлении в РФ, если захватят весь Донбасс

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" в случае оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей захотят провести "референдум" о вступлении в состав России.

Источник: главарь боевиков Денис Пушилин в комментарии кремлевскому изданию "РИА Новости"

Прямая речь Пушилина: "Итоги референдума такого вполне очевидны, вполне понятны.

Но подходить к ним уже в практической плоскости будет целесообразно после того, когда мы выйдем на конституционные границы "Донецкой и Луганской народных республик".

Всему свое время".

Напомним: РосСМИ писали, что на май россияне готовили "референдумы" об аннексии Донбасса.