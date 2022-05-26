Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російська агентура хоче дестабілізувати ситуацію в Україну і маскується під патріотів – секретар РНБО

Мазуренко Альона Четвер, 26 травня 2022, 13:12
ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОТО: ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія наразі змінює тактику і планує дестабілізувати ситуацію в Україну через російську агентуру, яка маскується під національних патріотів України. 

Джерело: інтерв'ю Данілова 

Пряма мова: "РФ свої плани не змінює – це знищення нас як держави, знищення нашого населання... Питання внутрішньої дестабілізації України через російську агентуру – питання номер один для РФ.

Зараз відбувається операція під умовною назвою "хамелеон", коли російська агентура маскується під націонал-патріотів".

Деталі: За його словами, у росіян ще залишається велика кількість зброї і наступні кілька тижнів будуть дуже складними.

Данілов зазначив, що Росія змінила тактику, концентрує війська і атакує території Донецької і Луганської областей, плануючи вийти на їх адмінкордони.

Секретар РНБО закликав не применшувати силу супротивника.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо Україна будемо виходити на гарантії безпеки, то, за його словами, союзи – правила мають бути зрозумілими для всіх.

Данілов також вважає, що РФ не змінить свій вектор розвитку і замість одного Путіна буде інший.

Теми: Данілов
Головне сьогодні

"Якби сильні світу цього не загравали з Росією" – президент про умови припинення війни

США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters

Український винищувач збив російську крилату ракету над Буковиною

Лавров каже, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Росіяни атакують Сєвєродонецьк, йдуть важкі бої

ФОТО, ВІДЕОНа лівому березі Києва палали 7 автівок: дим бачили з протилежного берега

Усі новини...
Данілов
Будапешт назвав фейком заяву Данілова про те, що Путін попередив Угорщину про війну
Путін попереджав Угорщину про напад на Україну, і та захотіла частину територій собі – Данілов
Мирного договору з Росією не може бути, тільки її капітуляція – Данілов
Останні новини
04:56
Окупанти готують "третю лінію оборони" – американські експерти
04:21
Штати найближчим часом можуть схвалити передачу Україні РСЗВ – CNN
03:25
110 ворожим БТГ не вдалося досягти в Україні значних успіхів – Пентагон
02:52
Українцям вхід заборонено – чеське ЗМІ звинувачують у поширенні фейків
02:17
Китай і Росія ветували посилення санкцій ООН проти Північної Кореї
01:24
Південь: ЗСУ виконали 100 вогневих завдань і знищили 35 загарбників
00:57
"Якби сильні світу цього не загравали з Росією" – президент про умови припинення війни
00:22
Зеленський про обстріл Харкова: Тиск на Росію – питання збереження життів
00:10
Наступ окупантів на Донбасі може зробити регіон безлюдним – Зеленський
23:47
США хочуть від України обмежень у використанні зброї проти РФ - Reuters
Усі новини...