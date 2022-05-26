Російська агентура хоче дестабілізувати ситуацію в Україну і маскується під патріотів – секретар РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Росія наразі змінює тактику і планує дестабілізувати ситуацію в Україну через російську агентуру, яка маскується під національних патріотів України.

Джерело: інтерв'ю Данілова

Пряма мова: "РФ свої плани не змінює – це знищення нас як держави, знищення нашого населання... Питання внутрішньої дестабілізації України через російську агентуру – питання номер один для РФ.

Зараз відбувається операція під умовною назвою "хамелеон", коли російська агентура маскується під націонал-патріотів".

Деталі: За його словами, у росіян ще залишається велика кількість зброї і наступні кілька тижнів будуть дуже складними.

Данілов зазначив, що Росія змінила тактику, концентрує війська і атакує території Донецької і Луганської областей, плануючи вийти на їх адмінкордони.

Секретар РНБО закликав не применшувати силу супротивника.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо Україна будемо виходити на гарантії безпеки, то, за його словами, союзи – правила мають бути зрозумілими для всіх.

Данілов також вважає, що РФ не змінить свій вектор розвитку і замість одного Путіна буде інший.