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Агентура РФ хочет дестабилизировать ситуацию в Украине и маскируется под патриотов – секретарь СНБО

Алена МазуренкоЧетверг, 26 мая 2022, 13:12
Агентура РФ хочет дестабилизировать ситуацию в Украине и маскируется под патриотов – секретарь СНБО
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ ФОТО: ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что Россия сейчас меняет тактику и планирует дестабилизировать ситуацию в Украине через российскую агентуру, которая маскируется под национальных патриотов Украины.

Источник: интервью Данилова

Прямая речь: "РФ свои планы не меняет - это уничтожение нас как государства, уничтожение нашего населения... Вопрос внутренней дестабилизации Украины через российскую агентуру - номер один для РФ.

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Сейчас проходит операция под условным названием "хамелеон", когда российская агентура маскируется под национал-патриотов".

Детали: По его словам, у россиян еще остается большое количество оружия, и следующие несколько недель будут очень сложными.

Данилов отметил, что Россия изменила тактику, концентрирует войска и атакует территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их админграницы.

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Секретарь СНБО призвал не преуменьшать силу противника.

Если Украина будем выходить на гарантии безопасности, то, по его словам, союзы – правила должны быть понятны всем.

Данилов считает, что РФ не изменит свой вектор развития и вместо одного Путина будет другой.

Темы: Данилов
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