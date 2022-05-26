У Зеленського хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду

Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного суду, заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

Джерело: Андрій Смирнов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим в порівнянні з будь-яким іншим державним органом...

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Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ".

Деталі: За словами Смирнова, Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ, від конституціоналістів, котрі зараз активно беруть участь у раді відновлення країни.

Цьому передувало: Конституційний суд останнім часом мав скандальную славу.

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