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У Зеленського хочуть переосмислити необхідність Конституційного суду

Олена РощінаЧетвер, 26 травня 2022, 14:08
Конституційний суд, фото КСУ

Україні потрібна нова судова реформа з переосмисленням необхідності існування Конституційного суду, заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов. 

Джерело: Андрій Смирнов в інтерв’ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Я наголошую на тому, що конституційна реформа, яка була проведена за часів Петра Олексійовича Порошенка, створила Конституційний суд як орган, який взагалі є недоторканим в порівнянні з будь-яким іншим державним органом... 

Тому я вважаю цю реформу ганебним явищем, яке треба згортати і робити нову реформу, в якій переосмислити необхідність існування КСУ".

Деталі: За словами Смирнова, Офіс президента сподівається отримати відповідь на питання, як саме має виглядати реформований КСУ, від конституціоналістів, котрі зараз активно беруть участь у раді відновлення країни.

Цьому передувало: Конституційний суд останнім часом мав скандальную славу. 

15 травня у судді Конституційного суду Олександра Тупицького завершився термін повноважень. Сам Тупицький був помічений за кордоном під час воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

19 травня на спеціальному засіданні Конституційного суду України склала присягу нова суддя КСУ Оксана Грищук.

Теми: КСсудреформиОфіс президента
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