У Зеленского хотят переосмыслить необходимость Конституционного суда

Украине необходима новая судебная реформа с переосмыслением необходимости существования Конституционного суда, заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

Источник: Андрей Смирнов в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я подчеркиваю, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко, создала Конституционный суд как орган, который вообще является неприкосновенным по сравнению с любым другим государственным органом...

Поэтому я считаю эту реформу позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования КСУ".

Детали: По словам Смирнова, Офис президента надеется получить ответ на вопрос, как именно должен выглядеть реформированный КСУ от конституционалистов, которые сейчас активно участвуют в совете восстановления страны.

Этому предшествовало: Конституционный суд в последнее время имел скандальную славу.

15 мая у судьи Конституционного суда Александра Тупицкого истек срок полномочий. Сам Тупицкий был замечен за границей во время военного положения.

ВИДЕО ДНЯ

19 мая на специальном заседании Конституционного суда Украины приняла присягу новая судья КСУ Оксана Грищук.