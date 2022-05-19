Професорка Львівського вишу склала присягу судді КС

Професорка Львівського національного університету імені Івана Франка Оксана Грищук склала присягу судді Конституційного Суду.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Грищук склала присягу на спеціальному пленарному засіданні КС 19 травня

Головуючий у КС заступник голови суду Сергій Головатий нагадав, що президент своїм указом від 26 листопада 2021 року призначив Грищук суддею КС. За Конституцією та законом про КС суддя вступає у повноваження з дня складання присяги.

Грищук вручили атрибути судді: мантію, нагрудний знак та посвідчення.

Для довідки: Оксана Грищук є професоркою кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка. Її батько Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя.

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