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Влада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 14:12
Влада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель
пошкоджені вікна школи у ворожбі. фото: роман старовойт

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляє, що з боку України начебто обстріляли село Ворожба, поранивши шкільного вчителя.

Джерело: telegram-канал Старовойта

Пряма мова Старовойта: "За уточненою інформацією постраждав учитель школи: дістав поранення від уламків скла, що відлетіли.

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Медики повідомляють, що його стан не потребує госпіталізації". 

Деталі: Російська влада твердить, що обстріли села в Суджанському районі Курської області розпочалися близько 12:46.

Буцімто російські військові "відпрацювали по цілях", але все одно від обстрілів пошкоджена будівля місцевої школи.

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Старовойт не пояснив, як визначають належність снарядів до підрозділів Збройних сил України, адже, за даними української розвідки, поблизу кордону Росії й України в цьому місці розміщено окупаційні підрозділи ЗС РФ.

Ушкодження вікон школи в Ворожбі
Ушкодження вікон школи в Ворожбі
Фото: Роман Старовойт

Передісторія: 

  • 25 травня місцева влада Бєлґородської області повідомляла про обстріли села Журавльовка з боку України, від чого постраждав молодий чоловік.
  • 19 травня влада Курської області заявляла про обстріли прикордонних сіл з боку України, але жертв не було.

Теми: Росіяобстрілкордон
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