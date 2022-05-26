Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Влада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 14:12
пошкоджені вікна школи у ворожбі. фото: роман старовойт

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляє, що з боку України начебто обстріляли село Ворожба, поранивши шкільного вчителя.

Джерело: telegram-канал Старовойта

Пряма мова Старовойта: "За уточненою інформацією постраждав учитель школи: дістав поранення від уламків скла, що відлетіли.

Медики повідомляють, що його стан не потребує госпіталізації". 

Деталі: Російська влада твердить, що обстріли села в Суджанському районі Курської області розпочалися близько 12:46.

Буцімто російські військові "відпрацювали по цілях", але все одно від обстрілів пошкоджена будівля місцевої школи.

Старовойт не пояснив, як визначають належність снарядів до підрозділів Збройних сил України, адже, за даними української розвідки, поблизу кордону Росії й України в цьому місці розміщено окупаційні підрозділи ЗС РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Ушкодження вікон школи в Ворожбі
Ушкодження вікон школи в Ворожбі
Фото: Роман Старовойт

Передісторія: 

  • 25 травня місцева влада Бєлґородської області повідомляла про обстріли села Журавльовка з боку України, від чого постраждав молодий чоловік.
  • 19 травня влада Курської області заявляла про обстріли прикордонних сіл з боку України, але жертв не було.

Теми: Росіяобстрілкордон
Головне сьогодні

Лавров каже, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією

Росіяни атакують Сєвєродонецьк, йдуть важкі бої

ФОТО, ВІДЕОНа лівому березі Києва палали 7 автівок: дим бачили з протилежного берега

Данілов про Медведчука, Порошенка і "трубу": нічого нового не почув

Окупанти готуються поновити наступ, а на Запоріжжя притягли танки Т-62 – Генштаб

відеоЛукашенко створює нове командування біля України, допускає війну

Усі новини...
Росія
Російські вояки відправили 58 тонн посилок від кордонів з Україною – розслідування
Російський центробанк прибрав прогноз інфляцій на 2022 рік та знизив ставку
Туреччина веде переговори Україною і Росією щодо "коридору" для зерна - Reuters
Останні новини
23:18
Україна домовилась з Угорщиною про гарантовані потужності для імпорту газу
23:09
Люди зі зруйнованими домівками в Харкові кажуть, що їх силоміць виселяють з метро 
22:57
Рітейлери домовилися про постачання солі з-за кордону
22:45
Польща планує придбати близько 500 ракетних систем залпового вогню HIMARS
22:42
Як і де можуть вручити повістку: що потрібно знати про мобілізацію
22:41
Українські захисники продовжують стримувати РФ на сході, відбили 12 атак – зведення
22:21
Україна має запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит до кінця 2022
22:05
Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, жертв в Маріуполі порахувати неможливо
22:00
Лавров залякує Захід через поставки Україні зброї, яка долітає до РФ
21:59
Лавров каже, що Захід навмисно стримує Зеленського від перемир'я з Росією
Усі новини...