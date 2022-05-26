Влада Курської області вкотре заявила про обстріли з боку України: поранений учитель
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявляє, що з боку України начебто обстріляли село Ворожба, поранивши шкільного вчителя.
Джерело: telegram-канал Старовойта
Пряма мова Старовойта: "За уточненою інформацією постраждав учитель школи: дістав поранення від уламків скла, що відлетіли.
Медики повідомляють, що його стан не потребує госпіталізації".
Деталі: Російська влада твердить, що обстріли села в Суджанському районі Курської області розпочалися близько 12:46.
Буцімто російські військові "відпрацювали по цілях", але все одно від обстрілів пошкоджена будівля місцевої школи.
Старовойт не пояснив, як визначають належність снарядів до підрозділів Збройних сил України, адже, за даними української розвідки, поблизу кордону Росії й України в цьому місці розміщено окупаційні підрозділи ЗС РФ.
Передісторія:
- 25 травня місцева влада Бєлґородської області повідомляла про обстріли села Журавльовка з боку України, від чого постраждав молодий чоловік.
- 19 травня влада Курської області заявляла про обстріли прикордонних сіл з боку України, але жертв не було.