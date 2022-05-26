Власти Курской области опять заявили об обстрелах со стороны Украины: раненый учитель
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявляет, что со стороны Украины якобы обстреляли село Ворожба, ранив школьного учителя.
Источник: telegram-канал Старовойта
Прямая речь Старовойта: "По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла.
Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации".
Детали: Российские власти утверждают, что обстрелы села в Суджанском районе Курской области начались около 12:46.
Дескать, российские военные "отработали по целям", но все равно от обстрелов повреждено здание местной школы.
Старовойт не объяснил, как определяют принадлежность снарядов к подразделениям Вооруженных сил Украины, ведь, по данным украинской разведки, вблизи границ России и Украины в этом месте размещены оккупационные подразделения ВС РФ.
Предыстория:
- 25 мая местные власти Белгородской области сообщали об обстрелах села Журавлевка со стороны Украины, от чего пострадал молодой человек.
- 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, но жертв не было.