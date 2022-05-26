Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Курской области опять заявили об обстрелах со стороны Украины: раненый учитель

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 14:12
Власти Курской области опять заявили об обстрелах со стороны Украины: раненый учитель
поврежденные окнла школы в ворожбе. фото: роман старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявляет, что со стороны Украины якобы обстреляли село Ворожба, ранив школьного учителя.

Источник: telegram-канал Старовойта

Прямая речь Старовойта: "По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла.

Реклама:

Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации".

Детали: Российские власти утверждают, что обстрелы села в Суджанском районе Курской области начались около 12:46.

Дескать, российские военные "отработали по целям", но все равно от обстрелов повреждено здание местной школы.

ВИДЕО ДНЯ

Старовойт не объяснил, как определяют принадлежность снарядов к подразделениям Вооруженных сил Украины, ведь, по данным украинской разведки, вблизи границ России и Украины в этом месте размещены оккупационные подразделения ВС РФ.

Повреждения окон здания школы в Ворожбе
Повреждения окон здания школы в Ворожбе
Фото: Роман Старовойт

Предыстория:

  • 25 мая местные власти Белгородской области сообщали об обстрелах села Журавлевка со стороны Украины, от чего пострадал молодой человек.
  • 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, но жертв не было.

Темы: Росcияобстрелграница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
20:25
Правительство Польши инициирует ликвидацию госСМИ из-за отсутствия финансирования
20:21
Tesla может уступить мировое первенство по продажам электромобилей китайскому BYD
20:16
Камышин рассказал о "гибридных" системах ПВО, которые работают в Украине
20:07
фото В Греции делался пилот ВВС на глазах жены и детей
Все новости...
Реклама: