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Власти Курской области опять заявили об обстрелах со стороны Украины: раненый учитель

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 14:12
поврежденные окнла школы в ворожбе. фото: роман старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявляет, что со стороны Украины якобы обстреляли село Ворожба, ранив школьного учителя.

Источник: telegram-канал Старовойта

Прямая речь Старовойта: "По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла.

Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации".

Детали: Российские власти утверждают, что обстрелы села в Суджанском районе Курской области начались около 12:46.

Дескать, российские военные "отработали по целям", но все равно от обстрелов повреждено здание местной школы.

Старовойт не объяснил, как определяют принадлежность снарядов к подразделениям Вооруженных сил Украины, ведь, по данным украинской разведки, вблизи границ России и Украины в этом месте размещены оккупационные подразделения ВС РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Повреждения окон здания школы в Ворожбе
Повреждения окон здания школы в Ворожбе
Фото: Роман Старовойт

Предыстория:

  • 25 мая местные власти Белгородской области сообщали об обстрелах села Журавлевка со стороны Украины, от чего пострадал молодой человек.
  • 19 мая власти Курской области заявляли об обстрелах пограничных сел со стороны Украины, но жертв не было.

Темы: Росcияобстрелграница
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