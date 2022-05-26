Власти Курской области опять заявили об обстрелах со стороны Украины: раненый учитель

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявляет, что со стороны Украины якобы обстреляли село Ворожба, ранив школьного учителя.

Источник: telegram-канал Старовойта

Прямая речь Старовойта: "По уточненной информации пострадал учитель школы: получил ранение от отлетевших осколков стекла.

Медики сообщают, что его состояние не требует госпитализации".

Детали: Российские власти утверждают, что обстрелы села в Суджанском районе Курской области начались около 12:46.

Дескать, российские военные "отработали по целям", но все равно от обстрелов повреждено здание местной школы.

Старовойт не объяснил, как определяют принадлежность снарядов к подразделениям Вооруженных сил Украины, ведь, по данным украинской разведки, вблизи границ России и Украины в этом месте размещены оккупационные подразделения ВС РФ.

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Повреждения окон здания школы в Ворожбе Фото: Роман Старовойт

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