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Російські окупанти знову обстрілюють з артилерії Харків й околиці – ЗМІ

Денис КарловськийЧетвер, 26 травня 2022, 14:51
Російські окупанти знову обстрілюють з артилерії Харків й околиці – ЗМІ
Руйнування житлових будинків на північній салтівці в харкові 25 травня. фото ілюстративне: getty images

Очевидці повідомляють журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії.

Джерело: місцеві мешканці Харкова і Дергачівська міськрада в коментарі "Суспільному", голова Золочівської громади Віктор Коваленко в коментарі "Суспільному"

Деталі: Щонайменше 5 російських снарядів вдарили по Дергачах. За даними міської ради Дергачів, одна людина загинула й одна поранена.

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Російські загарбники обстрілюють як центр Дергачів, так й околиці.

Жителі Харкова повідомляли, що російські снаряди вибухали в Лісопарку, районі  авіаційного інституту, селища Жуковського й на Павловому Полі.

Віктор Коваленко повідомив, що внаслідок обстрілів росіян по селах Золочівської громади постраждала одна мешканка села Калинового. Загарбники розпочали артилерійський вогонь по селу Уди близько 5 ранку, знищивши один будинок і пошкодивши ще три. Також постраждало приміщення сільгосппідприємства в селі Гур’їв Козачок.

ВІДЕО ДНЯ
Гур'їв Козачок 26 травня
Гур'їв Козачок 26 травня
Фото: Віктор Коваленко для "Суспільного"
Гур'їв Козачок 26 травня
Гур'їв Козачок 26 травня
Фото: Віктор Коваленко для "Суспільного"
Гур'їв Козачок 26 травня
Гур'їв Козачок 26 травня
Фото: Віктор Коваленко для "Суспільного"

Із початку доби в Харкові й Харківській області оголошували 7 сигналів повітряної тривоги. Із 14:43 військова адміністрація повідомила населення, що триває загроза артилерійського обстрілу по місту й області.

Передісторія: 

  • Учора 25 травня російські окупанти обстріляли беззбройне населення в захопленій Балаклії на Харківщині, від чого один чоловік похилого віку загинув, а 9-річна дівчинка дістала важкі поранення.
  • Загалом упродовж доби 25 травня росіяни спричинили обстрілами десять пожеж в населених пунктах Харківської області.

Теми: ХарківХарківська областьобстрілжертви
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