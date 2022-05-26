Російські окупанти знову обстрілюють з артилерії Харків й околиці – ЗМІ

Руйнування житлових будинків на північній салтівці в харкові 25 травня. фото ілюстративне: getty images

Очевидці повідомляють журналістам, що російські окупанти знову розпочали обстріли цивільної інфраструктури Харкова й передмість з артилерії.

Джерело: місцеві мешканці Харкова і Дергачівська міськрада в коментарі "Суспільному", голова Золочівської громади Віктор Коваленко в коментарі "Суспільному"

Деталі: Щонайменше 5 російських снарядів вдарили по Дергачах. За даними міської ради Дергачів, одна людина загинула й одна поранена.

Російські загарбники обстрілюють як центр Дергачів, так й околиці.

Жителі Харкова повідомляли, що російські снаряди вибухали в Лісопарку, районі авіаційного інституту, селища Жуковського й на Павловому Полі.

Віктор Коваленко повідомив, що внаслідок обстрілів росіян по селах Золочівської громади постраждала одна мешканка села Калинового. Загарбники розпочали артилерійський вогонь по селу Уди близько 5 ранку, знищивши один будинок і пошкодивши ще три. Також постраждало приміщення сільгосппідприємства в селі Гур’їв Козачок.

Гур'їв Козачок 26 травня Фото: Віктор Коваленко для "Суспільного"

Гур'їв Козачок 26 травня Фото: Віктор Коваленко для "Суспільного"

Гур'їв Козачок 26 травня Фото: Віктор Коваленко для "Суспільного"

Із початку доби в Харкові й Харківській області оголошували 7 сигналів повітряної тривоги. Із 14:43 військова адміністрація повідомила населення, що триває загроза артилерійського обстрілу по місту й області.

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