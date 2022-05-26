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Российские оккупанты снова обстреливают из артиллерии Харьков и окрестности – СМИ

Денис КарловскийЧетверг, 26 мая 2022, 14:51
разрушения жилого дома на севреной слатвоку в харькове 25 мая. фото иллюстративное: getty images

Очевидцы сообщают журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.

Источник: местные жители Харькова и Дергачевский горсовет в комментарии "Суспільне", глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне"

Детали: По меньшей мере, 5 российских снарядов ударили по Дергачам. По данным городского совета Дергачев, один человек погиб и один ранен.

Российские захватчики обстреливают как центр Дергачей, так и окрестности.

Жители Харькова сообщали, что российские снаряды взрывались в Лесопарке, районе авиационного института, поселка Жуковского и на Павловом Поле.

Виктор Коваленко сообщил, что в результате обстрелов россиян по селам Золочевской общины пострадала одна жительница села Калиново. Захватчики начали вести артиллерийский огонь по селу Уды около 5 утра, уничтожив один дом и повредив еще три. Также пострадало помещение сельхозпредприятия в селе Гурьев Казачок.

Гур'їв Козачок 26 травня
Гурьев Казачок 26 мая
Фото: Виктор Коваленко для "Суспільне"
Гур'їв Козачок 26 травня
Гурев Казачок 26 мая
Фото: Виктор Коваленко для "Суспільне"
Гур'їв Козачок 26 травня
Гурьев Казачок 26 мая
Фото: Виктор Коваленко для "Суспільне"

С начала суток в Харькове и Харьковской области было объявлено 7 сигналов воздушной тревоги. С 14:43 военная администрация сообщила население, что идет угроза артиллерийских обстрелов по городу и области.

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Предыстория:

  • Вчера 25 мая российские оккупанты обстреляли безоружное население в захваченной Балаклее на Харьковщине, от чего один пожилой мужчина погиб, а 9-летняя девочка получила тяжелые ранения.
  • Всего за сутки 25 мая россияне обстрелами вызвали десять пожаров в населенных пунктах Харьковской области.

Темы: ХарьковХарьковская областьобстрелжертвы
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