Российские оккупанты снова обстреливают из артиллерии Харьков и окрестности – СМИ
Очевидцы сообщают журналистам, что российские оккупанты снова начали обстрелы гражданской инфраструктуры Харькова и пригородов из артиллерии.
Источник: местные жители Харькова и Дергачевский горсовет в комментарии "Суспільне", глава Золочевской громады Виктор Коваленко в комментарии "Суспільне"
Детали: По меньшей мере, 5 российских снарядов ударили по Дергачам. По данным городского совета Дергачев, один человек погиб и один ранен.
Российские захватчики обстреливают как центр Дергачей, так и окрестности.
Жители Харькова сообщали, что российские снаряды взрывались в Лесопарке, районе авиационного института, поселка Жуковского и на Павловом Поле.
Виктор Коваленко сообщил, что в результате обстрелов россиян по селам Золочевской общины пострадала одна жительница села Калиново. Захватчики начали вести артиллерийский огонь по селу Уды около 5 утра, уничтожив один дом и повредив еще три. Также пострадало помещение сельхозпредприятия в селе Гурьев Казачок.
С начала суток в Харькове и Харьковской области было объявлено 7 сигналов воздушной тревоги. С 14:43 военная администрация сообщила население, что идет угроза артиллерийских обстрелов по городу и области.
Предыстория:
- Вчера 25 мая российские оккупанты обстреляли безоружное население в захваченной Балаклее на Харьковщине, от чего один пожилой мужчина погиб, а 9-летняя девочка получила тяжелые ранения.
- Всего за сутки 25 мая россияне обстрелами вызвали десять пожаров в населенных пунктах Харьковской области.