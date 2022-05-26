Російські вояки відправили 58 тонн посилок від кордонів з Україною – розслідування

Моніторячи компанію-доставщика посилок СДЕК у 13 містах на кордоні України з Росією та Білоруссю дослідники виявили не лише аномальне зростання відправлень, яке співпало з початком війни, а й незвичайні зв'язки між містами, що підтверджують версію повального мародерства.

Джерело: розслідування "Медіазони"

Деталі: Журналісти пояснюють, що сервіс доставки посилок СДЕК дозволяє клієнтам відстежувати відправлення, а вагу посилки видно у коді сторінки.

Реклама:

Також вони дізналися, що компанія формує індивідуальний номер. Перебираючи номери, вони зібрали дані про всі відправлення СДЕК з 21 лютого.

В результаті підозрілі посилки були знайдені в 13 прикордонних пунктах СДЕК: в Армянську та Джанкої в Криму, в Покровському Ростовській області, у Богучарі та Россоші Воронезькій області, у Валуйках Білгородської області, у Залізногірську та Рильську Курської області, у Климово та Клінці Унече Брянської області та у білоруському Мозирі.

Валуйки — це Харківський напрямок, Клинці, Новозибків та Мозир — Київсько-Чернігівський, Рильськ — Сумський, а Джанкой та Армянськ — Херсонсько-Мелітопольський.

ВІДЕО ДНЯ

Одночасно з виведенням російських військ із Київської області 29 березня обсяг підозрілих замовлень із прикордонних міст поступово збільшувався. Якщо 26 березня їх було 338 кілограмів, то 29 березня вага перевалила за тонну, а 2 квітня перевищила 2,5 тонни.

За даними, отриманими "Медіазоною", з міста Валуйки з 21 лютого по 20 травня відправили понад 15 тонн підозрілих вантажів. Місто знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Україною та за 20 кілометрів від "ЛНР".

З Клинців, міста за 60 кілометрів від українського кордону, за той самий проміжок часу відправили понад 13 тонн.

Щоб довести, що такі великі обсяги посилок — не ознака стійких соціальних зв'язків між прикордонними та сибірськими містами, журналісти перевірили, скільки посилок йшло у зворотному напрямку. У Юргу прийшло з кордону близько 5,8 тонн посилок, назад — лише 51 кілограм. Чебаркуль, куди надіслали понад 5,5 тонн, відправив на кордон менш як 10 кілограмів за всі три місяці. З Кизила на кордон не відправили жодної посилки.

Лідером серед "підозрілих" міст стала Юрга, місто на північному заході Кемеровської області. З прикордоння України близько 5,8 тонни пішло до міста, де мешкає лише 80 тисяч людей.

У Юрзі стоять три великі військові частини: 106-а окрема бригада матеріально-технічного забезпечення, 74-а окрема гвардійська мотострілецька Звенигородсько-Берлінська ордена Суворова бригада (одні з тих, хто стояли в Бучі, Гостомелі та Ірпені – ред.) та 1 я артилерійська бригада.

Друге місце за вагою замовлень дісталося місту Чебаркуль у Челябінській області. Там дислокуються два танкові полки: 6-й та 239-й.

До Кизила, столиці Тиви, відправили 116 підозрілих посилок загальною масою понад 3,5 тонни. У Кизилі дислокується 55-а окрема мотострілецька бригада.

А в одному випадку російські військові використали СДЕК для перевезення російського безпілотника "Орлан" — і, можливо, грабували не лише українців, а й власну армію.