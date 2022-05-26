Российские вояки отправили 58 тонн посылок от границ с Украиной – расследование

Мониторя компании СДЭК в 13 городах по границе Украины с Россией и Беларусью исследователи обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства.

Источник: расследование "Медиазоны"

Детали: Журналисты объясняют, что сервис доставки посылок СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправления. Вес посылки на сайте не отображается, его видно в коде страницы.

Они также узнали, что компания присваивает заказу индивидуальный номер после регистрации отправления в единой системе. Перебирая номера по порядку, они собрали данные обо всех отправлениях СДЭК с 21 февраля.

В результате подозрительные посылки были найдены в 13 приграничных пунктах СДЭК: в Армянске и Джанкое в Крыму, в Покровском Ростовской области, в Богучаре и Россоши Воронежской области, в Валуйках Белгородской области, в Железногорске и Рыльске Курской области, в Климово, Клинцах, Новозыбкове и Унече Брянской области и в беларуском Мозыре.

Валуйки — это Харьковское направление, Клинцы, Новозыбков и Мозырь — Киевско-Черниговское, Рыльск — Сумское, а Джанкой и Армянск — Херсонско-Мелитопольское.

Одновременно с выводом части российских войск из Киевской области 29 марта объем подозрительных заказов из приграничных городов постепенно увеличивался. Если 26 марта их было 338 килограммов, то 29 марта вес перевалил за тонну, а 2 апреля превысил 2,5 тонны.

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По данным, полученным "Медиазоной", из города Валуйки с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов. Город находится в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от "ЛНР".

Из Клинцов, города в 60 километрах от украинской границы, за тот же промежуток времени отправили более 13 тонн.

Чтобы доказать, что такие большие объемы посылок — не признак устойчивых социальных связей между приграничными и сибирскими городами, журналисты проверили, сколько посылок уходило в обратном направлении. В Юргу пришло с границы около 5,8 тонны посылок, обратно — всего 51 килограмм. Чебаркуль, куда прислали более 5,5 тонны, отправил на границу меньше 10 килограммов за все три месяца. Из Кызыла на границу не отправили ни одной посылки.

Лидером среди "подозрительных" городов стала Юрга, город на северо-западе Кемеровской области. Из приграничья Украины около 5,8 тонны ушло в город, где живет всего 80 тысяч человек.

В Юрге стоят три крупных военных части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада (одни из тех, кто стояли в Буче, Гостомеле и Ирпене – ред.) и 120-я артиллерийская бригада.

Второе место по весу заказов досталось городу Чебаркуль в Челябинской области. Там дислоцируются два танковых полка: 6-й и 239-й.

В Кызыл, столицу Тывы, отправили 116 подозрительных посылок общей массой больше 3,5 тонны. В Кызыле дислоцируется 55-я отдельная мотострелковая бригада.

А в одном случае российские военные использовали СДЭК для перевозки российского беспилотника "Орлан" — и, возможно, грабили не только украинцев, но и собственную армию.