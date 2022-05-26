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Росіяни пристріляли трасу Лисичанськ – Бахмут, їхати нею небезпечно – Гайдай

Альона Мазуренко Четвер, 26 травня 2022, 15:19
Росіяни пристріляли трасу Лисичанськ – Бахмут, їхати нею небезпечно – Гайдай
ТРАСА ЛИСИЧАНСЬК - БАХМУТ, ФОТО З ТЕЛЕГРАМА СЕРГІЯ ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що окупанти не контролюють трасу "Лисичанськ-Бахмут", але пристрілялися там, тому українські захисники та волонтери шукають інші шляхи, щоб доставляти вантажі до підконтрольної Україні території Луганщини.

Джерело: Гайдай у Facebook

Дослівно: "Російська армія не контролює трасу "Лисичанськ-Бахмут", але потужно її обстрілює. Проїзд цією дорогою дуже ризикований.

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Гумвантажі будуть завезені, не дивлячись ні на що".

Деталі: За його словами, 50-м окупантам із ворожої ДРГ вдалося поставити блок-пост на трасі, але українські бійці розбили там окупантів. 

Окупанти обстрілюють трасу прицільно, тому їхати нею до підконтрольної частини Луганщини небезпечно. Наразі в області шукають інші шляхи, як доставляти гуманітарні вантажі.  

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Ситуація, за словами Гайдая, вкрай важка. Луганщина тримає оборону вже четвертий місяць. Увесь цей час росіяни розстрілюють території області без зупину.

Глава ОВА зазначає, що захисники області тримаються і чекають на прибуття зброї за ленд-лізом, аби йти в контрнаступ.

Цьому передувало: 24 травня Гайдай повідомив, що траса Лисичанськ – Бахмут повністю прострілюється, там уже діють диверсанти РФ.

За його словами, росіяни наступають на Луганщині по всіх напрямках одночасно, Сєвєродонецьк "закидали авіабомбами" – і він "ледь живий".

Із квітня російські війська зосередилися на захопленні Донбасу. 25 травня Генштаб ЗСУ констатував, що триває наступ у напрямку Сєвєродонецька.

25 травня Гайдай запевнив, що російські військові не перекрили трасу Лисичанськ – Бахмут і не відрізали Луганську область від решти України.

Теми: Луганська областьокупаціяобстрілвійна
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