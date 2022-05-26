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Россияне пристреляли трассу Лисичанск – Бахмут, ехать по ней опасно – Гайдай

Алена МазуренкоЧетверг, 26 мая 2022, 15:19
Россияне пристреляли трассу Лисичанск – Бахмут, ехать по ней опасно – Гайдай
ТРАССА ЛИСИЧАНСК - БАХМУТ, ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММА СЕРГЕЯ ГАЙДАЯ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты не контролируют трассу "Лисичанск-Бахмут", но пристрелялись там, поэтому украинские защитники и волонтеры ищут другие пути, чтобы доставлять грузы на подконтрольную Украине территорию Луганщины.

Источник: Гайдай в Facebook

Дословно: "Российская армия не контролирует трассу "Лисичанск-Бахмут", но мощно ее обстреливает. Проезд по этой дороге очень рискован.

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Гумгрузы будут завезены, несмотря ни на что".

Детали: По его словам, 50-м оккупантам из вражеской ДРГ удалось поставить блокпост на трассе, но украинские бойцы разбили там оккупантов.

Россияне обстреливают трассу прицельно, поэтому ехать по ней на подконтрольную часть Луганщины опасно. В области ищут другие пути, как доставлять гуманитарные грузы.

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Ситуация, по словам Гайдая, очень тяжелая. Луганщина держит оборону уже четвертый месяц. Все это время россияне расстреливают территории области без остановки.

Глава ОВА отмечает, что защитники области держатся и ждут прибытия оружия за ленд-лизом, чтобы идти в контрнаступление.

Этому предшествовало: 24 мая Сергей Гайдай сообщил, что трасса Лисичанск – Бахмут полностью простреливается, там уже действуют диверсанты РФ.

По его словам, россияне наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно, Северодонецк "забросали авиабомбами" – и он "едва живой".

С апреля российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. 25 мая Генштаб ВСУ констатировал, что идет наступление в направлении Северодонецка.

25 мая Гайдай заверил, что российские военные не перекрыли трассу Лисичанск – Бахмут и не отрезали Луганскую область от остальной Украины.

Темы: Луганская областьоккупацияобстрелвойна
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