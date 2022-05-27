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Китай і Росія ветували посилення санкцій ООН проти Північної Кореї

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 травня 2022, 02:17
Китай і Росія ветували посилення санкцій ООН проти Північної Кореї
Кім Чен Ин, фото: Getty Images

Китай і Росія в четвер ветували посилення санкцій ООН проти Північної Кореї, ініційовані Сполученими Штатами за випробування Пхеньяном балістичних ракет.

Джерело: AFP

Деталі: Резолюцію про посиленні санкцій підтримали 13 інших членів Ради Безпеки, хоча деякі союзники США були здивовані, чому Вашингтон ініціював голосування, знаючи про непохитну опозицію Пекіна та Москви.

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Видання зазначає, що Китай, найближчий союзник Північної Кореї, і Росія, чиї відносини із Заходом погіршилися через її вторгнення в Україну, заявили, що віддали б перевагу документу, який не має обов’язкового характеру, а не новій резолюції проти Пхеньяну.

Сполучені Штати "не повинні замінювати односторонній акцент лише на впровадженні санкцій. Вони також повинні працювати на просування політичного рішення", - сказав посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь.

Він попередив, що санкції матимуть гуманітарні наслідки для Північної Кореї, яка нещодавно оголосила про спалах Covid.

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Додаткові санкції "не тільки не допоможуть вирішити проблему, але призведуть до більш негативних наслідків і ескалації протистояння", - сказав він.

Посол Росії Василь Небензя звинуватив Сполучені Штати в ігноруванні закликів Північної Кореї припинити "ворожу діяльність" і почати діалог.

Він закинув американцям та "іншим західним колегам", що "у них немає іншої реакції на кризові ситуації, крім введення нових санкцій".

При цьому адміністрація президента Джо Байдена неодноразово заявляла, що готова спілкуватися з Північною Кореєю без попередніх умов.

Пропонуючи переговори, Сполучені Штати заявили, що Північна Корея явно порушила резолюцію Ради Безпеки 2017 року, випустивши ракету великої дальності.

Розроблена США резолюція зменшила б кількість нафти, яку Північна Корея може законно імпортувати щороку для цивільних цілей, з чотирьох мільйонів до трьох мільйонів барелів (525 000 до 393 750 тонн).

Аналогічно це зменшило б імпорт очищеної нафти з 500 000 до 375 000 барелів.

Що передувало: Сполучені Штати ініціюювали голосування за резолюцію ООН, яка посилить санкції проти Північної Кореї через відновлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет (МБР).

Передісторія:

  • У березні КНДР випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "нового типу" Hwasong-17, запуском керував лідер КНДР Кім Чен Ин.
  • У квітні Північна Корея заявила проведення успішних випробувань, які "значно покращить тактичні ядерні можливості".

Теми: Північна КореяООНсанкції
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