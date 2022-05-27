Китай и Россия ветировали усиление санкций ООН против Северной Кореи

Китай и Россия в четверг ветировали усиление санкций ООН против Северной Кореи, инициированных Соединенными Штатами за испытание Пхеньяном баллистических ракет.

Источник: AFP

Детали: Резолюцию об ужесточении санкций поддержали 13 других членов Совета Безопасности, хотя некоторые союзники США были удивлены, почему Вашингтон инициировал голосование, зная о непреклонной оппозиции Пекина и Москвы.

Реклама:

Издание отмечает, что Китай, ближайший союзник Северной Кореи, и Россия, чьи отношения с Западом ухудшились из-за ее вторжения в Украину, заявили, что предпочли бы документ, не имеющий обязательного характера, а не новую резолюцию против Пхеньяна.

Соединенные Штаты "не должны заменять односторонний акцент только на введении санкций. Они также должны работать на продвижение политического решения", – сказал посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Он предупредил, что санкции будут иметь гуманитарные последствия для Северной Кореи, недавно объявившей о вспышке Covid.

ВИДЕО ДНЯ

Дополнительные санкции "не только не помогут решить проблему, но приведут к более негативным последствиям и эскалации противостояния", – сказал он.

Посол России Василий Небензя обвинил Соединенные Штаты в игнорировании призывов Северной Кореи прекратить "враждебную деятельность" и начать диалог.

Он забросил американцам и "другим западным коллегам", что "у них нет другой реакции на кризисные ситуации, кроме введения новых санкций".

При этом администрация президента Джо Байден неоднократно заявляла, что готова общаться с Северной Кореей без предварительных условий.

Предлагая переговоры, США заявили, что Северная Корея явно нарушила резолюцию Совета Безопасности 2017 года, выпустив ракету большой дальности.

Разработанная США резолюция снизила бы количество нефти, которую Северная Корея может законно импортировать ежегодно для гражданских целей, с четырех миллионов до трех миллионов баррелей (525 000 до 393 750 тонн).

Аналогично это снизило бы импорт очищенной нефти с 500 000 до 375 000 баррелей.

Что предшествовало: Соединенные Штаты инициировали голосование за резолюцию ООН, которая ужесточит санкции против Северной Кореи из-за возобновления запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Предыстория: