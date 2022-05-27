Оккупанты готовят "третью линию обороны" – американские эксперты

В последние дни, хотя оборона Украины остается эффективной, российские вооруженные силы имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и готовят третью линию обороны.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: По собранным данным ISW сообщает, что российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области и, вероятно, их целью является завершить захват Северодонецка в ближайшие дни.

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Ключевые выводы экспертов ISW: