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Оккупанты готовят "третью линию обороны" – американские эксперты

Ольга ГлущенкоПятница, 27 мая 2022, 04:56
Оккупанты готовят третью линию обороны – американские эксперты
украинской военные, фото ОК Юг

В последние дни, хотя оборона Украины остается эффективной, российские вооруженные силы имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и готовят третью линию обороны.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: По собранным данным ISW сообщает, что российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области и, вероятно, их целью является завершить захват Северодонецка в ближайшие дни.

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Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой области.
  • Захватчики продолжили осаду Северодонецка и, вероятно, стремятся полностью оцепить район Северодонецк-Лисичанск в ближайшие дни.
  • Они настойчиво продвигаются на юг и запад от Попасной к Бахмуту, но темпы продвижения россиян, вероятно, будут замедляться, когда они будут приближаться к самому городу.
  • Скорее всего, российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны", чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих украинских контрнаступлений.

Темы: война
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