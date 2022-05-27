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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 08:15

Російські війська 27 травня знову обстріляли Дніпропетровську область, є серйозні руйнування, під завалами шукають людей.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram  

Пряма мова Резніченка: "Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей".

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Деталі: Де саме були обстріли і коли, Резніченко не повідомив.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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