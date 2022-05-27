Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: під завалами шукають людей
П'ятниця, 27 травня 2022, 08:15
Російські війська 27 травня знову обстріляли Дніпропетровську область, є серйозні руйнування, під завалами шукають людей.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram
Пряма мова Резніченка: "Неспокійна ніч і неспокійний ранок. Маємо кілька "прильотів". Серйозні руйнування. Рятувальники розбирають завали і шукають людей".
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Деталі: Де саме були обстріли і коли, Резніченко не повідомив.
Передісторія:
- У Дніпропетровській області в ніч на 26 травня російська армія стріляла з артилерії по Апостолівській громаді, що в напрямку на Кривий Ріг.
- 25 травня російські окупанти кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області.
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