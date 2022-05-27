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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: под завалами ищут людей

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 08:15

Российские войска 27 мая снова обстреляли Днепропетровскую область, есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей".

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Детали: Где именно были обстрелы и когда, Резниченко не сообщил.

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Темы: Днепропетровская областьвойна
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