Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: под завалами ищут людей

Российские войска 27 мая снова обстреляли Днепропетровскую область, есть серьезные разрушения, под завалами ищут людей.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей".

Реклама:

Детали: Где именно были обстрелы и когда, Резниченко не сообщил.

Предыстория:

В Днепропетровской области в ночь на 26 мая российская армия стреляла из артиллерии по Апостоловской территориальной общине, что в направлении Кривого Рога.

25 мая российские оккупанты несколько раз за день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.