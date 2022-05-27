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В Мариуполе на территории школы подорвался подросток – советник мэра

Ирина БалачукПятница, 27 мая 2022, 09:55
Скриншот c google.maps

26 мая на территории школы в Мариуполе взорвался российский снаряд, в результате чего погиб 12-летний мальчик.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "В Мариуполе на территории школы №30 в Кальмиусском районе по ул. Днестровской в результате детонации неразорванного российского снаряда "Град" погиб 12-летний мальчик".

Детали: Советник мэра добавил, что российское оружие продолжает убивать детей Мариуполя даже после активных действий.

Он призвал взрослых быть внимательными и осторожными и каждый день напоминать детям, чтобы не касались подозрительных, незнакомых предметов, особенно похожих на снаряды, ракеты и другое оружие.

Предістория: 

  • По состоянию на 26 мая более 676 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации, из них по меньшей мере 240 детей погибли и более 436 получили ранения.

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Темы: Мариупольвойнадети
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