Регіони: ракети по Дніпровському району, обстріли Сумщини, ППО над Очаковом

Увечері 26 травня у Чернівецькій області винищувач збив ворожу ціль, у Миколаївській області спрацювала ППО, вранці по Дніпропетровській області росіяни завдали ракетного удару, по Сумській області – з артилерії, у Луганській та Донецькій областях загострюються бої.

Джерело: дані голів областей станом на ранок п’ятниці 27 травня

Деталі: На Дніпропетровщині зранку – три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується.

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Сумщина: з п'ятої ранку ворог через кордон почав обстріли області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади.

Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюються.

Харків: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає.

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Близько першої ночі у м. Люботин після обстрілу окупантів пошкоджено школу-інтернат. Постраждалих також немає.

Обстріляли Чугуїв, пошкоджений житловий будинок, жертв немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Луганщина: цілодобово артобстріли. У Лисичанську обстріляно відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків.

У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок. У Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинули, одну людину поранено.

Донеччина: зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська, Райгородка та населених пунктів поблизу них.

За добу по області чотири загиблих цивільних.

Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони.

Миколаївщина: у четвер ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади Миколаївського району зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Біля дев’ятої вечора в місті Очакові спрацювала система протиповітряної оборони, над аквазоною. Постраждалих немає.

Вдень і вночі – знову обстріли Широківської громади Баштанського району. Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.

Херсонщина: ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ.

Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа.

Практично зі всієї області окупанти продовжують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію.

Чернівецька область: ввечері 26 травня літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Все решта спокійно.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.