Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Регіони: ракети по Дніпровському району, обстріли Сумщини, ППО над Очаковом

Олена РощінаП'ятниця, 27 травня 2022, 10:13
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Увечері 26 травня у Чернівецькій області винищувач збив ворожу ціль, у Миколаївській області спрацювала ППО, вранці по Дніпропетровській області росіяни завдали ракетного удару, по Сумській області – з артилерії, у Луганській та Донецькій областях загострюються бої. 

Джерело: дані голів областей станом на ранок п’ятниці 27 травня 

Деталі: На Дніпропетровщині зранку – три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інформація щодо наслідків з’ясовується. 

Сумщина: з п'ятої ранку ворог через кордон почав обстріли області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади.

Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюються. 

Харків: вночі – поодинокі обстріли, постраждалих немає. 

Близько першої ночі у м. Люботин після обстрілу окупантів пошкоджено школу-інтернат. Постраждалих також немає. 

ВІДЕО ДНЯ

Обстріляли Чугуїв, пошкоджений житловий будинок, жертв немає. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Луганщина: цілодобово артобстріли. У Лисичанську обстріляно відділення поліції, по області пошкоджено близько 50 будинків. 

У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок. У Лисичанську – 19 об’єктів. Семеро людей загинули, одну людину поранено.

Донеччина: зросла інтенсивність обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледару, Лиману, Святогірська,  Райгородка та населених пунктів поблизу них. 

За добу по області чотири загиблих цивільних. 

Продовжується евакуація цивільних з прифронтової зони. 

Миколаївщина: у четвер ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади Миколаївського району зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає.

Біля дев’ятої вечора в місті Очакові спрацювала система протиповітряної оборони, над аквазоною. Постраждалих немає.

Вдень і вночі – знову обстріли  Широківської громади Баштанського району.  Потерпілих і пошкоджень за попередньою інформацією немає.

Херсонщина: ворожі війська продовжують обстрілювати окуповані населені пункти області та розповідати місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. 

Стабільно важка ситуація у громадах, які межують з сусідніми областями. У селах Калинівської, Нововоронцовської, Високопільської, Білозерської та Великоолександрівської територіальних громад майже гуманітарна катастрофа.

Практично зі всієї області окупанти продовжують вивозити сільгосппродукцію в Крим та у Росію.

Чернівецька область: ввечері 26 травня літак-винищувач ВПС ЗСУ успішно відпрацював ворожу ціль у небі над Чернівецькою областю. Все решта спокійно.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.

Теми: війнаДніпропетровська областьМиколаївська областьСумська область
Головне сьогодні

Лукашенко вирішив створити у Білорусі "народне ополчення"

Тупицького оголосили у міжнародний розшук

У ЄС схиляються до часткового ембарго на російську нафту через позицію Угорщини - Bloomberg

Сєвєродонецьк: ворог стоїть на 2/3 периметру, але місто не оточене – голова адміністрації

У делегації РФ кажуть, що переговори з Україною "можливо, не завершено"

відео Подоляк: Росія вже застосовує найважчу неядерну зброю проти України

Усі новини...
війна
У Маріуполі знайшли ще 70 тіл під завалами – радник мера
У Маріуполі на території школи підірвався підліток – радник мера
Солдати невдачі. Чи винні буряти у звірствах в Україні та чи стане Бурятія незалежною – інтерв'ю з опозиціонеркою з Улан-Уде
Останні новини
18:07
У Кремлі знову заговорили про штурм Києва – росЗМІ
18:01
УЄФА буде розводитити команди Білорусі і України на єврокубках
17:51
У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна – Bild
17:47
Уряд дозволив Укрзалізниці купувати нафтопродукти за кордоном
17:46
Міноборони РФ "доводить", що в Україні американці "гралися" з віспою
17:39
Глава МЗС Британії: Якщо Путін виграє, ми ніколи не почуватимемося в безпеці
17:36
Шольц захищає курс свого уряду у справі постачання зброї Україні
17:36
Кабмін створив комісію для аудиту завданих Росією збитків
17:22
Київщина: судитимуть колаборанта, який оголосив себе головою Димерської ОТГ
17:19
Лідери ЄС на саміті не обговорюватимуть ембарго на російську нафту
Усі новини...