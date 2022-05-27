Регионы: ракеты по Днепровскому району, обстрелы Сумщины, ПВО над Очаковом
Вечером 26 мая в Черновицкой области истребитель сбил враждебную цель, в Николаевской области сработала ПВО, утром по Днепропетровской области россияне нанесли ракетный удар, по Сумской области – из артиллерии, в Луганской и Донецкой областях обостряются бои.
Источник: данные глав областей по состоянию на утро пятницы 27 мая
Детали: На Днепропетровщине утром – три ракетных удара по Днепровскому району. Есть разрушения. Работают спасатели, ищут людей под завалами. Подробная информация о последствиях выясняется.
Сумщина: с пяти утра враг через границу начал обстрелы области из минометов и артиллерии. Под обстрелы попали Белопольская, Новослободская и Середино-Будская общины.
Жертв предварительно нет, разрушен дачный дом. О других последствиях данные уточняются.
Харьков: ночью – единичные обстрелы, пострадавших нет.
Около часа ночи в г. Люботин после обстрела оккупантов повреждена школа-интернат. Пострадавших тоже нет.
Обстреляли Чугуев, поврежден жилой дом, жертв нет. Детали по поводу последствий уточняются.
Луганщина: круглосуточно артобстрелы. В Лисичанске обстреляно отделение полиции, по области повреждено около 50 домов.
В Северодонецке за сутки разрушены 11 многоквартирных и один частный дом. В Лисичанске – 19 объектов. Семь человек погибли, один человек ранен.
Донетчина: возросла интенсивность обстрелов Авдеевки, Торецкого, Соледара, Лимана, Святогорска, Райгородка и населенных пунктов вблизи них.
За сутки по области четыре погибших гражданских.
Продолжается эвакуация гражданских из прифронтовой зоны.
Николаевская область: в четверг вечером в результате обстрелов с. Парутино Куцурубской общины Николаевского района разрушен жилой дом. Пострадавших нет.
Около девяти вечера в городе Очакове сработала система противовоздушной обороны над аквазоной. Пострадавших нет.
Днем и ночью снова обстрелы Широковской общины Баштанского района. Потерпевших и повреждений по предварительной информации нет.
Херсонщина: вражеские войска продолжают обстреливать оккупированные населенные пункты области и рассказывать местным жителям, что это делают ВСУ.
Стабильно тяжелая ситуация в общинах, которые граничат с соседними областями. В селах Калиновской, Нововоронцовской, Высокопольской, Белозерской и Великоалександровской территориальных общин почти гуманитарная катастрофа.
Практически из всей области оккупанты продолжают вывозить сельхозпродукцию в Крым и в Россию.
Черновицкая область: вечером 26 мая самолет-истребитель ВВС ВСУ успешно отработал враждебную цель в небе над Черновицкой областью. В остальном спокойно.
Относительно спокойно ночь прошла на Волыни и Закарпатье, в Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях.