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90% російськомовних жителів України кажуть, що їх не утискали через мову – опитування

Ірина БалачукП'ятниця, 27 травня 2022, 11:06
90% російськомовних жителів України кажуть, що їх не утискали через мову – опитування
Карикатура про мову і язык. Фото uk.wikipedia.org

Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення – про це заявляють, як етнічні росіяни, так і російськомовні українці, а заяви Росії про "нацистів" у владі України – вигадка.  

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 19-24 травня

Дослівно КМІС: "Не менше 85% респондентів вважають, що в Україні немає утисків російськомовного населення (зокрема, так вважають 85% етнічних росіян і 90% російськомовних жителів України), що Україна має власну довгу історію становлення та державності (а не є "штучним" витвором радянської влади), що західні держави не хотіли і не провокували Україну на війну проти Росії.

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А також що думки про "нацистів" у владі України є вигадкою, що війна почалася через прагнення Росії підкорити Україну (а не через справедливі претензії), що російські війська навмисно атакують цивільну інфраструктуру та цивільних осіб, що російська армія в першу чергу винна у руйнації цивільної інфраструктури і жертвах серед мирного населення".

Деталі: У КМІС виділили 8 пар тверджень, які описують різні аспекти війни Росії проти України. У кожній парі одне з тверджень відповідало проросійській позиції, друге твердження – проукраїнській позиції. 

 

Респондентів просили обрати одне з тверджень і вказати, наскільки вони з ним погоджуються.

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Соціологи відзначають, що у 7 з 8 випадків не менше 85% респондентів стверджували, що поділяють саме проукраїнську позицію. У цих же парах не більше 8-9% дотримувалися проросійської інтерпретації.

У КМІС підкреслюють, що хоча 8-9% можуть видаватися невеликим числом, але насправді в абсолютному вимірі це близько 2 млн громадян України.

За словами соціологів, також важливо бачити, що серед респондентів, які зараз проживають на окупованих територіях, 81% дотримуються переважно або цілком проукраїнських позицій (в т.ч. 68% дотримуються цілком проукраїнських позицій). А проросійських позицій дотримуються лише 9%. 

 

Водночас практично всі респонденти, які виїхали з окупованих територій, дотримуються саме проукраїнських поглядів.  

 

Дослідження проходило 19-24 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2009 респондентів у віці 18 років і старше, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Водночас соціологи зазначають, що при цьому отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.  

Теми: УкраїнавійнамоваРосія
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