90% русскоязычных жителей Украины говорят, что их не притесняли из-за языка – опрос

Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения – об этом заявляют, как этнические россияне, так и русскоязычные украинцы, а заявления России о "нацистах" во власти Украины – выдумка.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 19-24 мая

Дословно КМИС: "Не менее 85% респондентов считают, что в Украине нет притеснений русскоязычного населения (в частности, так считают 85% этнических россиян и 90% русскоязычных жителей Украины), что Украина имеет собственную длинную историю становления и государственности (а не является "искусственным" творением советской власти), что западные государства не хотели и не провоцировали Украину на войну против России.

Реклама:

А также что мысли о "нацистах" во власти Украины являются выдумкой, что война началась из-за стремления России покорить Украину (а не из-за справедливых претензий), что российские войска намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру и гражданские лица, что российская армия в первую очередь виновата в разрушении гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения".

Детали: В КМИС выделили 8 пар утверждений, описывающих разные аспекты войны России против Украины. В каждой паре одно из утверждений соответствовало пророссийской позиции, второе утверждение – проукраинской позиции.

Респондентов просили выбрать одно из утверждений и указать, насколько они с ним соглашаются.

ВИДЕО ДНЯ

Социологи отмечают, что в 7 из 8 случаев не менее 85% респондентов утверждали, что разделяют именно проукраинскую позицию. В этих же парах не более 8-9% придерживались пророссийской интерпретации.

В КМИС подчеркивают, что, хотя 8-9% могут казаться небольшим числом, но на самом деле в абсолютном измерении это около 2 млн граждан Украины.

По словам социологов, также важно видеть, что среди респондентов, которые сейчас проживают на оккупированных территориях, 81% придерживаются преимущественно или полностью проукраинских позиций (в т.ч. 68% придерживаются полностью проукраинских позиций). А пророссийских позиций придерживаются лишь 9%.

В то же время, практически все респонденты, выехавшие с оккупированных территорий, придерживаются именно проукраинских взглядов.

Исследование проходило 19-24 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2009 респондентов в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

В то же время, социологи отмечают, что при этом полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.