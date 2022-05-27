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У делегації РФ кажуть, що переговори з Україною "можливо, не завершено"

Олена РощінаП'ятниця, 27 травня 2022, 13:51
Леонід Слуцький, фото ТАСС

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ та учасник російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив, що переговори з Києвом перебувають "на низькому профілі", але не припинені.

Джерело: ТАСС

Пряма мова Слуцького: "З переговорами є певні питання, вони певний час перебувають, скажімо так, на низькому профілі... Цей формат, можливо, не завершено. Але я говорю максимально акуратно".

Деталі: За словами Слуцького, спочатку пропозиції РФ зустрічали підтримку з боку української сторони, але потім Київ "відкочував назад".

Слуцький також заявив, що "денацифікацію" в Україні не можна відмотати назад, а "військові злочинці", як він називає захисників України, мають отримати вироки, "щоб неонацизм не підняв голову".

Леоніда Слуцького 27 травня обрали новим головою Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) замість покійного Володимира Жириновського.

Водночас, речник президента Росії Дмитро Пєсков у черговий раз поклав відповідальність за відсутність домовленостей щодо досягнення миру на Київ та вдав, що не розуміє, чого хоче керівництво України.

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За його словами, переговори заморожені нібито за рішенням української сторони, а "керівництво України постійно робить заяви, які суперечать одна одній, що не дозволяє повною мірою зрозуміти, чого хоче українська сторона і чи готова вона проявити тверезий підхід та усвідомити реальний стан справ".

Цьому передувало: 26 травня Пєсков заявляв, що Україна має прийняти, що частину її території контролює Росія, хоча президент Володимир Зеленський та його команда чітко давали зрозуміти, що відмова від територіальної цілісності України навіть не розглядається.

17 травня радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк говорив, що переговори з Росією на паузі через низку причин, ключова з яких – що Росія не демонструє розуміння актуальних процесів у світі і своєї негативної ролі у ньому. 

Теми: Росіяпереговоривійна
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